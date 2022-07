Lisek poza finałem pierwszy raz od dziewięciu lat. "Nie mogę na nikogo zwalić"

Oto co do powiedzenia miał jedyny z Polaków, który uzyskał awans do finału konkursu skoku o tyczce.

Tyczkarze rozpoczęli eliminacje od wysokości 5,30 m. Następnie poprzeczka była zawieszona na 5,50; 5,65; 5,75 i 5,80 - osiągnięcie tego wyniku gwarantowało awans do finału.



Polacy włączyli się do rywalizacji od wysokości 5,50 m. Lisek zaliczył ją w pierwszej próbie, natomiast Sobera dokonał tego za trzecim razem.



Obydwaj zepsuli następnie swoje trzy próby na 5,65 m i odpadli z konkursu.

- Nie mam na kogo zwalić, bo to tylko moja wina - Piotra Liska - powiedział rekordzista kraju, który tym samym nie zakwalifikował się do finału dużej imprezy po raz pierwszy od dziewięciu lat. Wówczas nie przeszedł eliminacji podczas halowych mistrzostw Europy w Goeteborgu.

- To są moje szóste mistrzostwa świata (na stadionie i w hali łącznie). Na pięciu poprzednich, na których byłem, zdobywałem medale. To jest przykrością dla mnie, że moja forma delikatnie kuleje, a to przekłada się od razu na brak awansu nawet do finału - mówił wyraźnie przygaszony Lisek.



Starał się nadrabiać miną, ale nie mógł wskazać jednoznacznie problemu, który spowodował jego słaby występ.



- Wiem, że pojawia się w internecie taki wers: przyjechali wakacjowicze. To nie jest prawda. To naprawdę jest trudna orka dla nas. Wszyscy, którzy tu przyjechali, byli dobrze przygotowani i chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Różne rzeczy nami targają. To nie jest wszystko takie łatwe, jak na Instagramie się wydaje - mówił.

Nie narzekał na organizację mistrzostw, pomoc od PZLA, czy jakiekolwiek inne przeszkody, które mogłyby wpłynąć na jego start. Winy nie szukał także po stronie trenera Marcina Szczepańskiego.



- Cały czas bawię się sportem i sprawia mi to przyjemność. Nie chciałbym z tego zrezygnować. Jestem doświadczonym zawodnikiem, ale jestem szybszy i silniejszy niż wcześniej. Od strony fizycznej nie doszukiwałbym się problemów. Nie można zapomnieć, jak się skacze wysoko - dodał.