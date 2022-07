Polka dzielnie walczy o medal mistrzostw świata

Po pierwszym dniu siedmioboju Sułek zajmowała czwarte miejsce z dorobkiem 3982 pkt. W niedzielę 23-latka poprawiła rekordy życiowe w pchnięciu kulą (14,13) i biegu na 200 m - 23,77. Po czterech konkurencjach prowadziła Nafissatou Thiam z Belgii - 4071. Druga była Holenderka Anouk Vetter - 4010, natomiast trzecie miejsce zajmowała Amerykanka Anna Hall - 3391.

Sułek była trzecia po skoku w dal

Sułek rozpoczęła poniedziałkowy konkurs skoku w dal wynikiem 6,07 m. Polka spaliła drugi skok, a w trzeciej próbie wyrównała rekord życiowy z hali - 6,43 m. Halowa wicemistrzyni świata została sklasyfikowana na czwartej pozycji w tej konkurencji. Najlepszą zawodniczką w skoku w dal była Thiam, która uzyskała 6,59 m.

Adrianna Sułek jest w bardzo dobrej formie

Mistrzyni Polski w siedmioboju w pierwszej serii rzuciła oszczepem 38,16 m. W drugiej próbie uzyskała 40,55 m, a za trzecim razem posłała oszczep na odległość 41,63 m. Dało jej to 10. miejsce w tej konkurencji. Najlepszy rezultat uzyskała Holenderka Anouk Vetter - 58,29 m.

Została ostatnia konkurencja

Druga z reprezentantek Polski Paulina Ligarska była jedenasta w skoku w dal (5,88), szósta w rzucie oszczepem (45,89) i w łącznej klasyfikacji zajmuje 10. miejsce.

Po sześciu konkurencjach prowadzi Vetter, która zgromadziła 6045 pkt. Druga jest Thiam - 6026. Trzecie miejsce zajmuje Hall - 5741. Sułek jest czwarta z dorobkiem 5666 pkt.

Ostatnią konkurencją siedmioboju jest bieg na 800 metrów, który rozpocznie się we wtorek o 3.55 czasu polskiego.