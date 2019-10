Trening krzyku pomógł. Norweg znów królem płotków

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Przed finałem nie brakowało głosów, że norweski lekkoatleta może ustanowić rekord świata. On też o tym marzył, a w osiągnięciu celu miał mu pomoc specyficzny trening krzyku, polegający na kontroli oddechu i bardzo głębokiej koncentracji.

- Kiedy już krzyczę, to przenoszę się do innego świata. Czuję, że mogę wszystko i że nie ma dla mnie żadnych granic. Na mecie jest to reakcja odwrotna i powrót do rzeczywistości, jak otworzenie wentyla psychicznego - wyjaśniał 23-letni biegacz przed mistrzostwami.

Norwescy eksperci, lekarze, fizjoterapeuci i historycy uważali, że nie jest to gwiazdorska fanaberia biegacza, lecz technika psychologiczna stosowana przed ponad tysiącem lat przez wikingów.

Wyraźne zwycięstwo

Ostatecznie rekordu nie było (należy od 1992 roku do Amerykanina Kevina Younga - 46,78), ale Warholm i tak może mieć powody do radości.

Wygrał dość wyraźnie. Pokonał dystans w czasie 47,42. Drugi na mecie Amerykanin Rai Benjamin uzyskał 47.66 (strata 0,24), a trzeci Katarczyk Abderrahman Samba - 48,03.

Źródło: EPA/Valdrin Xhemaj Warholm prowadził od początku do końca

23-letni Norweg potwierdził swoją dominację w tej konkurencji. W 2017 roku zdobył mistrzostwo świata, a rok później - mistrzostwo Europy.





Źródło: EPA/DIEGO AZUBEL Warholm triumfuje

W półfinale MŚ w Katarze (w sobotę) odpadł Patryk Dobek.

Wyniki biegu 400 m ppł:

1. Karsten Warholm (Norwegia) 47,42

2. Rai Benjamin (USA) 47,66

3. Abderrahman Samba (Katar) 48,03