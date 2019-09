Swoboda zaskoczona rywalką. "Nigdy się z czymś takim nie spotkałam"

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Reprezentantka Polski zakończyła zmagania na szóstym miejscu w biegu półfinałowym. Mimo braku kwalifikacji do finału nie rozpaczała na mecie. - Tak jak mówiłam w sobotę: hala udana, rekord życiowy i obronienie złotego medalu młodzieżówki. Nic więcej nie trzeba - komentowała.

Polka w obecnym sezonie zanotowała wiele udanych startów.

- Jestem zadowolona z siebie. Może trenerka mnie trochę okrzyczy za niedzielny występ, że mogłam szybciej, mogłam lepiej, ale myślę, że w głębi duszy też jest zadowolona – powiedziała z uśmiechem Swoboda. - Miałam dołek w 2017 i 2018 roku. To były dla mnie bardzo trudne sezony. Odbijało się to na moim życiu sportowym, tak jak i prywatnym. Także myślę, że wszystkie super rzeczy, które się przydarzyły się w tym roku dadzą mi kopa. Po prostu uwierzyłam w siebie.

Głośna Kanadyjka

Polska sprinterka przyznała, że mocno odczuwa już trudy sezonu, co miało decydujący wpływ na jej niedzielny wynik. Nie tylko to przeszkadzało jej jednak na bieżni. 22-latka w żartach narzekała na reprezentantkę Kanady Crystal Emmanuel.

- Były trochę nadzieje, że znajdę się w tym finale - mówiła Swoboda Eurosportowi. - Organizm trochę już odmawia posłuszeństwa, na pełnych obrotach jestem od maja. Nigdy nie miałam tak długiego sezonu. Trochę mogę zwalić winę na Kanadyjkę. Biegła obok i krzyczała do siebie: "Come on, come on". Mówię "ja pier... hmm", nigdy się z czymś takim nie spotkałam chociaż biegam już tyle lat - opowiadała.

Swoboda zakończyła w niedzielę udział w mistrzostwach. Nie wystąpi w sztafecie 4x100 metrów.

Transmisje z mistrzostw w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player.

MŚ W DAUSZE 2019 - TERMINARZ