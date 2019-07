Sąd bezlitosny. Semenya nie będzie mogła bronić tytułu mistrzyni świata

Semenya ma dość, porównuje się do Jezusa. "Też zostałam ukrzyżowana" Caster Semenya... czytaj dalej » - Jestem bardzo rozczarowana tym, że nie będę mogła bronić z trudem wywalczonego tytułu, ale to mnie nie powstrzyma w walce o respektowanie praw wszystkich sportowców - oświadczył Semenya w komunikacie wydanym we wtorek przez jej adwokatów.

Od 8 maja

Spór prawny wokół Semenyi trwa od dłuższego czasu. Dotyczy zmiany w przepisach Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), które nakazują farmakologiczne obniżenie poziomu testosteronu u zawodniczek z zaburzeniami rozwoju płci (DSD), startujących na dystansach od 400 m do jednej mili (1609 m).



Nowa regulacja obowiązuje od 8 maja. Według badań biegaczki dotknięte DSD mają wyższy poziom hormonu niż wynosi średnia dla kobiet, co skutkuje większą masą mięśniową i wyższym poziomem hemoglobiny.

Najlepszy wynik w sezonie