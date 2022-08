Ewa Różańska wicemistrzynią Europy w rzucie młotem. Wspaniała niespodzianka w Monachium

Zobacz, co powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finałowego konkursu skoku wzwyż. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

O prawdziwym pechu może mówić Michał Rozmys po półfinale olimpijskiego biegu na 1500 m. Na początku rywalizacji stracił but po nadepnięciu przez jednego z rywali. Mimo to sędziowie zdecydowali o dopuszczeniu Polaka do finału.

Maria Andrejczyk w trzecim rzucie zaliczyła odległość 61.03 m. Był to najsłabszy rzut Marii do tej pory. Polka walczy o medal olimpijski w rzucie oszczepem kobiet. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co po zdobyciu srebrnego medalu igrzysk miała do przekazania kibicom Maria Andrejczyk.

Wspaniały bieg Polek. Dwa medale mistrzostw Europy na 400 m Natalia Kaczmarek... czytaj dalej » Różańska czterokrotnie przekroczyła barierę 70 metrów. Już w pierwszej próbie poprawiła rekord życiowy - 71,63. W drugiej serii rzuciła 70,92, natomiast w trzeciej - 71,03. Czwarty i piąty rzut Polki nie był mierzony. W szóstej serii Różańska ponownie poprawiła rekord życiowy - 72,12.

Ewa Różańska: miałam luźną głowę i wyszło jak wyszło

- To jeszcze do mnie nie dociera. Nie wiem co zrobiłam. To był równy konkurs. Z tego bardzo się cieszę. Byłam szczęśliwa, gdy dostałam się do finału. Miałam luźną głowę i wyszło jak wyszło - powiedziała Różańska w TVP Sport.

Mistrzynią Europy w rzucie młotem została Bianca Florentina Ghelber. Rumunka triumfowała wynikiem 72,72. Brązowy medal zdobyła Włoszka Sara Fantini, która w najlepszej próbie uzyskała 71,51.