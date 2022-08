Triumfy, zaskoczenia, rekordy. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju z workiem medali

Zobacz, co powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finałowego konkursu skoku wzwyż. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

22.08.22 | Reprezentacja Polski w lekkoatletyce przywiozła do Polski 14 medali z mistrzostw Europy. To historyczny wynik. - Polska lekkoatletyka jest na dobrej drodze do dalszych postępów, ponieważ młodzież cały czas napiera na mistrzów - powiedział prezes PZLA Henryk Olszewski po powrocie ekipy Biało-Czerwonych do Warszawy.

W poniedziałkowej konferencji prasowej wzięli udział medaliści mistrzostw Europy, trenerzy oraz działacze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.



- Najbardziej cieszą nowe twarze, które się pokazały - zauważył Olszewski. - Nowe odkrycia tego roku. Polska lekkoatletyka jest na dobrej drodze do dalszych postępów, ponieważ młodzież cały czas napiera na mistrzów. Wszyscy kadrowicze zdali egzamin na 110 procent. Myślę, że w przyszłym sezonie utrzymamy tę dyspozycję - stwierdził Olszewski.

Lisowska gotowa na rekord

Lekkoatletyczne ME Monachium 2022: klasyfikacja medalowa Lekkoatletyczne... czytaj dalej » Jako pierwsza medal ME zdobyła Aleksandra Lisowska, która wygrała maraton, uzyskując czas 2:28.34.



- Byłam świetnie przygotowana. Wiedzieliśmy z trenerem po co jadę do Monachium. Mój występ na igrzyskach olimpijskich nie był najlepszy, więc tutaj chciałam to odczarować i udowodnić, że jednak potrafię biegać. Jestem zawiedziona tym, że nie udało pobić mi się rekordu Polski, bo trener przygotowywał mnie na taki wynik. Najważniejsze, że jest złoty medal. Oczywiście o wynik cały czas walczę. Mam nadzieję, że uda się już w lutym - oznajmiła Lisowska.



- Wiedzieliśmy, że Ola jest bardzo mocna i byliśmy przygotowani na każdy wariant biegu, bo była w życiowej formie. Gdyby było mocne tempo, to wiedziałem, że Ola jest w stanie je wytrzymać - dodał trener Jacek Wosiek.

Skrzyszowska pewna swego

W niedzielę Pia Skrzyszowska została mistrzynią Europy w biegu na 100 przez płotki. W finale uzyskała czas 12,53. Poprzednią polską mistrzynią Europy w tej konkurencji była Lucyna Langer-Kałek w 1982 roku.



- Czułam się pewnie na płotkach, choć swojego biegu zupełnie nie pamiętam. Obejrzałam go dopiero po całym dniu. Wiedziałam, że mogę walczyć o złoty medal, choć nie będzie to proste. Wystarczyło się odpowiednio skoncentrować, pobudzić i wtedy byłam już pewna swego - wyznała Skrzyszowska.

45 minut później płotkarka zdobyła drugi medal. Do indywidualnego złota dołożyła srebro w sztafecie 4x100 m, razem z Anną Kiełbasińską, Mariką Popowicz-Drapałą i Ewa Swobodą. Polki uzyskały wynik 42,61 i o 0,07 s poprawiły rekord kraju.



- Dołączyłam do sztafety. To był taki spontaniczny, szalony pomysł. Przed biegiem nie zrobiłyśmy ani jednej zmiany, ale chyba wyszło bardzo dobrze skoro zajęłyśmy drugie miejsce. Wieczór skończył się dla mnie fenomenalnie - oznajmiła Skrzyszowska.



- Pokazałyśmy z dziewczynami, że polska sztafeta 4x100 m też może biegać szybko - dodała Swoboda, która startowała na ostatniej zmianie.

Nowicki spieszył się na koncert

Mistrz olimpijski zaskoczony triumfem. "Potraktowałem ten start mocno na luzie, a wyszedł fajny rezultat" Wojciech Nowicki... czytaj dalej » W czwartek Wojciech Nowicki drugi raz z rzędu został mistrzem Europy w rzucie młotem. W piątej serii osiągnął najlepszy w tym roku wynik na świecie - 82,00.



- Zaraz po konkursie wracaliśmy, żeby zdążyć na koncert. Moim wielkim marzeniem było, żeby na żywo posłuchać takiej persony jak Andrea Bocelli. Cieszę się, że udało mi się tego wszystkiego dopiąć. Można powiedzieć, że miałem nie startować, tylko wybrać się na koncert. Udało się jednak zdobyć złoty medal, szybko wrócić i pojechać na koncert, więc bardzo się cieszę, że upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu - skomentował żartobliwie Nowicki.



Polak wyprzedził Węgra Bence Halasza, który wcześniej poprawił rekord życiowy - 80,92.



- Co do konkursu, to cieszę, że tak przebiegł. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem, że rzuciłem 82 metry, ponieważ to była już końcówka formy. Wszystko zagrało. Była bardzo dobra pogoda i mokre, bardzo szybkie koło. Starałem się to jak najlepiej wykorzystać. Cieszę się, że Węgier rzucił daleko. Zmotywowało mnie to do tego, żeby jeszcze z nim porywalizować i go przerzucić. To był rok obfitujący w sukcesy, bo udało mi się przywieźć dwa medale - oznajmił Nowicki.

Kiełbasińska z trzema medalami

Aniołki Matusińskiego pofrunęły po srebro mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 m Natalia... czytaj dalej » Kiełbasińska przywiozła aż trzy medale z Monachium. Oprócz srebra w sztafecie 4x100 m sięgnęła też po srebro w sztafecie 4x400 m i brąz na 400 m indywidualnie.



- Nawet w moich najśmielszych marzeniach i oczekiwaniach nie wliczałam tego trzeciego medalu. Nie myślałam, że taka sytuacja może się zdarzyć, bo samo bieganie na 400 m indywidualnie i w sztafecie jest wykańczające. Ta propozycja pojawiła się spontanicznie. Czułam się nieźle i następnego dnia rano trener Jacek Lewandowski podjął tę decyzję, za co jestem mu bardzo wdzięczna. To było bardzo ekscytujące wydarzenie w moim życiu. 12 lat temu byłam rezerwową i z trybun oglądałam dziewczyny w sztafecie 4x100 m, które biły rekord Polski i zdobywały medale. Miałam wtedy taką myśl, że ja bym też kiedyś chciała tam być - wyznała Kiełbasińska.



Natalia Kaczmarek, Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan i Justyna Święty-Ersetic zdobyły srebrny medal w sztafecie 4x400 m. Wygrały Holenderki z Femke Bol w składzie, które osiągnęły czas 3.20,87. Polki uzyskały 3.21,68, a trzecie Brytyjki - 3.21,74.



- Wróciłyśmy w przepięknym stylu. To jest drugi wynik tej sztafety w historii polskiej lekkoatletyki. Przegrać z Holandią to żaden wstyd. Ten wynik zawsze dawał medal mistrzostw świata, więc widać po prostu jak świat idzie do przodu. Zrobiłyśmy z dziewczynami wszystko, co mogłyśmy. Jest lekki niedosyt, że nie udało się obronić tytułu, ale mam nadzieję, że za dwa lata się uda. Wiele dziewczyn aspiruje, żeby wejść do naszej sztafety. Z takim zapleczem w dalszym ciągu będziemy pisać piękną historię - oświadczyła Święty-Erestic.