Organizatorzy zmienili program mistrzostw na prośbę rekordzisty Europy

Informację przekazał kanał norweskiej telewizji publicznej NRK. Na jej antenie Warholm ujawnił, że zwrócił się z zapytaniem do organizatorów, czy w ogóle istnieje taka możliwość.



"Rak w niczym nie przeszkadza". Mama trójki dzieci celuje w piąte igrzyska Chaunte Lowe w... czytaj dalej » - Teraz wygląda na to, że będę mógł wystąpić w obu konkurencjach, a organizatorzy dostaną coś ekstra. Po ich decyzji czuję się zobligowany do dwóch startów i zapewniam, że w obu dam z siebie wszystko - zadeklarował rekordzista Europy (46,92 s).

Warholm: dodatkowa motywacja

Norweg już przed dwoma laty w ME w Berlinie zdecydował się powalczyć nie tylko na swoim koronnym dystansie, lecz również na 400 metrów bez płotków. Plan był napięty - cztery starty w cztery dni. Triumfował na 400 m ppł i w miarę łatwo wszedł do finału 400 m, ale decydujący bieg ukończył na ostatnim, ósmym miejscu.



Ten plan Warholm określał mianem "projektu wysokiego ryzyka" i "eksperymentu". Teraz, po zmianie programu, jest to już kontrolowana strategia. Jak podkreślają norweskie media, impreza w Berlinie dała mu doświadczenie, a w Paryżu celem będą dwa medale.



- To wyzwanie, które mnie dodatkowo motywuje - zapewnił lekkoatleta.