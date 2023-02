Adrianna Sułek pobiła własny rekord Polski. "Jestem piekielnie silna"

Polka wybrana lekkoatletką miesiąca Wyniki w biegach... czytaj dalej » W sobotę 23-letnia Sułek uzyskała wynik 4860 i poprawiła swój własny rekord Polski z ubiegłego roku o 9 punktów. To także najlepszy tegoroczny rezultat w Europie i drugi na listach światowych.

Wspomniane 4851 pkt osiągnęła w Belgradzie, gdy zdobywała srebrny medal halowych mistrzostw świata.

Adrianna Sułek: jestem piekielnie silna

W Toruniu Sułek przebiegła 60 m ppł w czasie 8,33, skoczyła w wzwyż 1,89, pchnęła kulą 13,06, skoczyła w dal 6,56 i przebiegła 800 m w czasie 2.10,70.

- To był kolejny przystanek przed halowymi mistrzostwami Europy w Stambule (2-5 marca - red.). Wróciła moja wysoka dyspozycja w skoku wzwyż, z czego jestem bardzo zadowolona, bo nie ukrywam, że troszeczkę przesadziłam w tym roku z treningiem siłowym. Jestem piekielnie silna, jakbym była panią, która podnosi ciężary, a nie lekkoatletką - powiedziała Sułek.

- Ten sezon jest dla mnie ogromną lekcją na przyszłość. Popełniłam parę błędów przez sportową ambicję. Cieszę się jednak, że na ostatniej prostej udaje mi się to naprawiać. Już nie będę robiła takiej ciężkiej siłowni i w Turcji powinno być wszystko w porządku - zaznaczyła złota medalistka mistrzostw Polski.

Rekord świata należy od 2012 roku do Ukrainki Natalii Dobryńskiej, która w Stambule uzyskała 5013 pkt. Wynik lepszy od tego rezultatu jest celem Sułek, która wierzy w jego osiągnięcie w najbliższym czasie.

Analizując poszczególne konkurencje, uznała, że w biegu przez płotki jest "beznadzieja" i tylko kwestią czasu jest, aby jej rezultaty znacznie poprawiły się. Cieszy ją za to stabilizacja w skoku wzwyż. - W pchnięciu kulą dziś się posypało, ale mój trener jest olbrzymim fachowcem od tej konkurencji i poprawimy to na ostatnią chwilę. W skoku w dal widać moją dyspozycję i w Stambule powinno być jeszcze lepiej. O 800 m nikt z was ani ja się nie martwię - oceniła Sułek.



- 5000 punktów przyjdzie, spokojnie. Boję się, że gdybym w Stambule postawiła sobie cel wynikowy, to on by mnie zgubił. Wolę do tego startu podejść tak jak podeszłam do mistrzostw Polski. W każdej konkurencji będę chciała dać więc z siebie 100 procent, a przed 800 m liczymy, co możemy osiągnąć. Chciałabym tam wygrać, nie ukrywam tego. Celuję w złoto - podsumowała.

Adrianna Sułek w światowej czołówce

Zawodniczka KS Brda Bydgoszcz w poprzednim sezonie przebojem wdarła się do światowej czołówki wieloboistek. Najpierw w marcu została w Belgradzie halową wicemistrzynią świata w pięcioboju, a w sierpniu zdobyła srebro mistrzostw Europy w Monachium w siedmioboju. W mistrzostwach świata w Eugene zajęła czwarte miejsce.

Najważniejszą imprezą dla lekkoatletów w halowej części sezonu 2023 będą mistrzostwa Europy w Stambule (2-5 marca).