Fajdek pominięty. Kipchoge z szansami na drugi z rzędu tytuł lekkoatlety roku

Wyboru 11 najlepszych lekkoatletów w tym roku dokonało międzynarodowe grono ekspertów, które prześledziło wyniki przede wszystkim na niedawno rozegranych mistrzostwach świata w Dausze, zawodach Diamentowej Ligi i w biegach przełajowych.

W tym roku eksperci postawili przede wszystkim na biegaczy - od 100 metrów po maraton. Ośmiu z jedenastu na liście nominowanych to właśnie oni. Rzutem na taśmę do tego grona dołączył obrońca tytułu maratończyk Eliud Kipchoge. Kenijczyka, zwycięzcy tegorocznego Maratonu Londyńskiego, zabrakło w Dausze, ponieważ przygotowywał się do próby przebiegnięcia maratonu w czasie poniżej dwóch godzin, czego w wielkim stylu dokonał w sobotę na specjalnym evencie w Wiedniu, uzyskując 1:59.40.

Najmocniej reprezentowani są lekkoatleci ze Stanów Zjednoczonych, których wyróżniono aż pięciu. Poza biegaczami Amerykę reprezentuje Sam Kendricks, który w Dausze stoczył walkę o złoty medal w skoku o tyczce z Armandem Duplantisem i Piotrem Liskiem.

Czwarty tytuł z rzędu nie przekonał

Nominacji nie doczekał się żaden z Polaków. Rozczarowaniem jest szczególnie brak na liście kandydatów do miana lekkoatlety roku Pawła Fajdka, który w Dausze wywalczył czwarty tytuł mistrza świata z rzędu w rzucie młotem.

Królem plebiscytu jest były jamajski sprinter Usain Bolt, który w latach 2008-2016 sześciokrotnie zdobywał tytuł lekkoatlety roku. Kipchoge ma na razie jedno takie wyróżnienie.



Nominees for Male World Athlete of the Year



We wtorek IAAF ogłosi nominacje w plebiscycie lekkoatletki roku. Oba tytuły zostaną wręczone w sobotę 23 listopada na uroczystej gali w Monako.

Nominacje do tytułu lekkoatlety roku 2019 (kolejność alfabetyczna):

Donavan Brazier (Stany Zjednoczone, biegi)

Christian Coleman (Stany Zjednoczone, biegi)

Joshua Cheptegei (Uganda, biegi)

Timothy Cheruiyot (Kenia, biegi)

Steven Gardiner (Bahamy, biegi)

Sam Kendricks (Stany Zjednoczone, skok o tyczce)

Eliud Kipchoge (Kenia, biegi)

Noah Lyles (Stany Zjednoczone, biegi)

Daniel Stahl (Szwecja, rzut dyskiem)

Christian Taylor (Stany Zjednoczone, trójskok)

Karsten Warholm (Norwegia, biegi)