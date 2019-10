Olimpijska przestroga lekkoatletów. Mistrzostwa przed Rio wypadły nawet lepiej

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

Ponad 900 tysięcy złotych dla polskich lekkoatletów. W Katarze najwięcej zarobił Fajdek W zakończonych w... czytaj dalej » - Rywale nam pokazali w Dausze wyraźnie, że o medale igrzysk nie będzie łatwo. Konkurencja poszła niesamowicie do przodu. Trzeba mieć świadomość, że nie będzie łatwiej niż w Katarze. Nie mamy co do tego żadnych złudzeń. My teraz mamy jako sztab pracę do odrobienia. Musimy przeanalizować wszystko, co nie wyszło. Wprowadzimy procedury zaradcze, ale w sporcie nigdy nie będzie gwarancji - zaznaczył dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.

W Dausze polscy lekkoatleci zdobyli sześć medali. Teraz trzeba zrobić wszystko, by co najmniej powtórzyć te wyniki w czasie tokijskich igrzysk.

Lekcja z historii

Z podobnym wyzwaniem władze PZLA miały do czynienia przed czterema laty. W mistrzostwach świata w Pekinie Polacy zdobyli osiem medali. To jednak w żaden sposób nie przełożyło się na rywalizację w igrzyskach w Rio de Janeiro, skąd lekkoatleci przywieźli trzy krążki - złoty Anity Włodarczyk, srebrny Piotra Małachowskiego i brązowy Wojciecha Nowickiego.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rozmowa ze srebrną sztafetą kobiet

- Po igrzyskach w Rio wprowadziliśmy monitoring psychologiczny. Zwróciliśmy uwagę na bardziej profesjonalne podejście do przygotowań startowych. Jest to cały czas naszą bolączką. Topowi zawodnicy są zapraszani na bardzo dobre mityngi i naturalną rzeczą jest, że chcą startować. To się jednak czasami kłóci z zasadą przygotowań do imprezy docelowej - zauważył.

Także czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski uważa, że w Tokio będzie niebywale trudno o medale.

Tokio bez klimatyzacji

Sześć biegów w osiem dni. "Nie jestem robotem i byłam zmęczona" - Walczyłam... czytaj dalej » - Fajnie, jak się żyje ambicjami, nadziejami, ale Tokio będzie potwornie trudnym wyzwaniem. I to ze względów klimatycznych, zmiany czasowej. Zawodnicy w Dausze narzekali na to, jakie są warunki klimatyczne, ale startowali na klimatyzowanym stadionie, bez wiatru. Na to w Tokio nie można liczyć. Tam będzie ogromna wilgotność, wysoka temperatura - powiedział.

Korzeniowski zwrócił też uwagę na słaby występ w konkurencjach rzutowych. Z 15 szans, tylko sześć osób znalazło się w szerokich finałach.

- To grubo poniżej 50 procent i koniecznie należy znaleźć tego przyczynę. Mówi się, że rzutom klimat nie przeszkadza, a może właśnie to należałoby rozważyć? - zastanawiał się.

Był także pod wielkim wrażeniem zawodników, którzy w Dausze startowali w maratonie. Nie mieli oni sterylnych warunków - klimatyzacji, braku wiatru itp. Ruszali o północy miejscowego czasu w bardzo trudnych warunkach klimatycznych.

Trzeba wspierać

- Pierwsze trzy miejsca powędrowały do zawodników z Afryki, ale czwarty był Brytyjczyk. On pokazał, że można się do takich warunków zaadaptować, czyli można zrobić to, co wydaje nam się, w mniemaniu polskich zawodników i trenerów, niemożliwe. Nie chciałbym, żeby też igrzyska w Tokio traktowano jako niemożliwości aklimatyzacji i nagle wszystkich zaskoczy klimat - powiedział Korzeniowski.

Źródło: Getty Images Marcin Lewandowski wywalczył brązowy medal

Kęcki zwrócił też uwagę na to, że trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski z danych imprez, jeśli kolejne odbywają się w innych warunkach atmosferycznych, innym terminie, często w całkowicie innym miejscu.

- Nigdy nie wiadomo, jak zawodnik zareaguje na kolejnej imprezie. Ma na to wpływ zbyt wiele zmiennych. Ale prawda jest taka, że świat idzie z nowinkami, fizjologią, biomechaniką, legalnym wspomaganiem. To jest już bardzo profesjonalny układ. A my zrobimy wszystko, żeby naszych lekkoatletów w tym wesprzeć - obiecał.