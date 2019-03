"To nie jest ostatnie słowo. Powalczymy o więcej"

Tomasz Jaszczuk (AZS AWF Katowice) awansował do finału skoku w dal lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Polak skoczył w eliminacjach 7,86, co było czwartym rezultatem.

Marcin Lewandowski awansował do finału biegu na dystansie 1500 m podczas halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Glasgow. Polak wygrał swój bieg eliminacyjny. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

W biegu na 400 metrów podczas halowych ME w Glasgow Karol Zalewski cudem uniknął upadku. Na szczęście utrzymał się na nogach i uzyskał awans do półfinału. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Polscy lekkoatleci numerem jeden w Europie. Z halowych mistrzostw w Glasgow wracają z pięcioma złotymi i dwoma srebrnymi medalami. To nie są niespodzianki, to efekt ciężkiej pracy fenomenalnych sportowców.

- To tylko ścieżka wiodąca do Tokio. Mimo odniesionych sukcesów nic się nie zmieni - dalej robimy swoje. Mnie marzyło się, aby za dwa lata, podczas następnych halowych mistrzostw Europy, które odbędą się w Toruniu, wchodzić na bieżnię jako obrońca tytułu i to się udało - relacjonował Lewandowski. Lekkoatleci wrócili do kraju. "Jesteśmy europejską potęgą" - Królowa sportu... czytaj dalej »

"Kopniak"

Michał Haratyk, który wywalczył złoto w pchnięciu kulą, przyznał, że tym wynikiem zaskoczył sam siebie. - Nie miałem formy, wszystko w tym sezonie szło źle, a tu medal - wspominał.



Siedzący obok niego tyczkarski mistrz kontynentu Paweł Wojciechowski rezolutnie zauważył, że skoro Haratyk nie będąc w formie zostaje mistrzem Europy, to ciekawe będą jego wyniki, gdy sportową formę odzyska. Sam natomiast liczy, że dłużej utrzyma się na szczycie.

- Cieszę się, że po ośmiu latach udało mi się wrócić na to najwyższy stopień podium. Mam nadzieję, że tym razem nie spadnę tak szybko i tak boleśnie jak było osiem lat temu i że zostanę tutaj na dłużej. Mam nadzieję, że to będzie takim kopniakiem żeby skakać równo i wysoko - podkreślił.

Katar, potem Tokio

Justyna Święty-Ersetic, która wraz z Anną Kiełbasińską, Igą Baumgart-Witan oraz Małgorzatą Hołub-Kowalik sięgnęła po złoto w sztafecie 4x400 m już wybiegała w przyszłość.

- To nie jest ostatnie słowo i na nadchodzących mistrzostwach świata powalczymy o więcej, tłumacząc, że w Dausze ważny będzie nie tylko świetny występ w sztafecie, ale również w biegach indywidualnych. Póki co, ani Święty-Ersetic, ani Baumgart-Witan nie były zadowolone z wyników, jakie odnotowały startując solo - zaznaczyła.

Źródło: PAP/Piotr Nowak Polscy medaliści lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy

- Bieg indywidualny Igi traktujemy jako wypadek przy pracy, o którym chcemy jak najszybciej zapomnieć - skomentowała Iwona Baumgart - trenerka, a równocześnie matka zawodniczki. Jej córka jechała do Glasgow z najlepszym wynikiem na listach światowych, ale odpadła w półfinale po bardzo dziwnym, od początku nie do końca układającym się po jej myśli biegu.



Srebrna medalistka rywalizacji na dystansie 1500 m Sofia Ennaoui zaznaczyła, że w sporcie chodzi o to, aby stawiać sobie najwyższe cele i wierzyć w zwycięstwo. Tym razem 23-letnia zawodniczka ponownie musiała uznać wyższość Brytyjki Laury Muir (przed rokiem na stadionie Polka wywalczyła w Berlinie srebro, a po złoto sięgnęła dwa lata starsza zawodniczka z Wysp).



Lekkoatletyczne mistrzostwa świata rozegrane zostaną pomiędzy 28 września a 6 października w stolicy Kataru.