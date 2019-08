"Semenya jest biologicznie mężczyzną. To daje jej ogromną przewagę"

Spór prawny wokół Semenyi trwa od dłuższego czasu. Dotyczy zmiany w przepisach IAAF, które nakazują farmakologiczne obniżenie poziomu testosteronu u zawodniczek z zaburzeniami rozwoju płci (DSD), startujących na dystansach od 400 m do jednej mili (1609 m).

Według badań, biegaczki dotknięte DSD mają większą masą mięśniową i wyższym poziomem hemoglobiny.

- Ona twierdzi, ze IAAF działa przeciwko niej, ale zasady są takie same dla wszystkich. Jej przypadek bada się od mistrzostw świata w Berlinie w 2009 roku. Ma chromosomy XY jak mężczyzna. Szereg kontroli hormonalnych wykazał u niej hiperandrogenizm - przypomniał w rozmowie z EFE Odriozola.



- Biologicznie jest mężczyzną, z cechami w niektórych aspektach nie do końca definiującymi ją jako mężczyznę pod względem anatomii. Jeśli dochodzi do rywalizacji, to daje jej to ogromną przewagę - dodał Hiszpan.

Źródło: Newspix Caster Semenya ma w dorobku dwa olimpijskie złota

Nie miały szans z nimi wygrać

Odriozola przypomniał sytuację z igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2014 roku. Semenya w cuglach zgarnęła złoto. Pozostałe medale wywalczyły też inne zawodniczki z wysokim poziomem testosteronu. Piąte miejsce ze świetnym wynikiem 1:57,37 zajęła wówczas Polka Joanna Jóźwik.

Semenya ma dość, porównuje się do Jezusa. "Też zostałam ukrzyżowana" Caster Semenya... czytaj dalej » - Na podium stanęły trzy hiperandrogeniczne biegaczki. Pozostałe finalistki po dotarciu na metę były bliskie płaczu. Dokładnie wiedziały, że pokonanie pierwszej trójki było niemożliwe. Wnikliwe badania pokazały, że w biegach na dystansach od 400 metrów do jednej mili startuje spora liczba zawodniczek z udowodnionym przypadkiem hiperandrogenizmu. W pozostałych konkurencjach nie było ich na tyle dużo, aby wyciągnąć wnioski. Semenya była jedyną, która podważała wprowadzenie regulacji. To uświadomiło nas, że mieliśmy rację - przyznał lekarz.

Poszła na wojnę

Reprezentantka RPA na kurację zgodzić się nie chce. Poszła na wojnę z IAAF, szukając sprawiedliwości złożyła apelację do Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS), ale ten ją odrzucił. Zwróciła się do szwajcarskiego sądu najwyższego. Ten orzekł, że IAAF tymczasowo, do momentu rozpatrzenia sprawy, ma wstrzymać się przed wprowadzeniem przepisów, co na krótko znów umożliwiło Semenyi starty.

Pod koniec lipca sąd orzeczenie uchylił. To oznacza, że zawodniczka z RPA nie będzie mogła wystartować mistrzostwach świata w Dausze, które odbędą się w dniach 27 września - 6 października.