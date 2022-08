Zbuntowana biegaczka z Białorusi mieszka w Warszawie. "Jestem wdzięczna Polsce"

Kryscina Cimanouska w czwartek w Warszawie spotkała się na konferencji prasowej z dziennikarzami. Opowiedziała między innymi o tym, jak była zmuszana do opuszczenia letnich igrzysk olimpijskich w Tokio i powrotu na Białoruś. - Przyszli do mnie i kazali powiedzieć, że mam kontuzję i chcę wrócić do domu - wyznała białoruska lekkoatletka. Cimanouska ma nadzieję, że będzie mogła zostać w Polsce i kontynuować treningi. Jednocześnie zaapelowała do Białorusinów, by przestali bać się reżimu Łukaszenki.

Białoruska biegaczka Kryscina Cimanouska, którą reżim Łukaszenki chciał sprowadzić do Mińska, wylądowała w Wiedniu. Olimpijka jest pod opieką polskich dyplomatów. Miała lecieć z Tokio bezpośrednio do Warszawy, ale plany zmieniono ze względów bezpieczeństwa. Do Warszawy ma przylecieć jeszcze w środę. Otrzymała polską wizę humanitarną. Mija niemal dokładnie rok od sfałszowanych białoruskich wyborów prezydenckich i reżim nie ustaje w represjach. W Kijowie zginął działacz białoruskiej opozycji i mało kto wierzy, że to było samobójstwo.

Cimanouska: chcę reprezentować Polskę Kryscina... czytaj dalej » Cimanouska od roku to persona non grata w swoim kraju. Białoruska biegaczka skrytykowała tamtejsze władze. Na igrzyskach nie wystąpiła, choć była w Tokio i wystąpiła w biegu eliminacyjnym. Nie zgodziła się na bieg w sztafecie, w której nie miała doświadczenia. Jej koronny dystans to bieg na 200 metrów. Zmianę dystansu odebrała jako karę za mówienie o tym, co myśli o białoruskich działaczach. A każdą krytykę w Białorusi traktuje się jak zamach na władzę.

Zawodniczkę i to, co powiedziała, zaczęto traktować jako symbol oporu wobec prezydenta, którego w 2020 roku wybrano na szóstą kadencję, zdaniem obserwatorów w wyniku sfałszowanych wyborów.

Sportsmenka podpadła. W końcu wyrzucono ją z olimpijskiej reprezentacji, a sama Cimanouska w obawie przed represjami nie wróciła do ojczyzny. Do lotu do kraju próbowali ją zmusić dwaj trenerzy, a białoruskie media oskarżyły ją o zdradę.

Cimanouska: marzę o igrzyskach w Paryżu

Biegaczka zaapelowała o wsparcie. Pomocną dłoń wyciągnęła do niej Polska. Białorusince zapewniono wizę humanitarną. Przyleciała do Warszawy, cały czasu tu mieszka. Myśli o studiach i otwarciu siłowni wraz z mężem, który jest instruktorem fitness.

Rok po tym, jak jej życie wywróciło się do góry nogami, udzieliła wywiadu agencji Reutera.

- Jestem rozczarowana, że nie mogłam wystąpić w konkurencji, do startu w której się przygotowywałam - przyznała.

Ma 25 lat i wciąż marzy o olimpijskim występie. Najbliższe igrzyska to Paryż i rok 2024.

- Nie tracę nadziei. Cały czas trenuję. Marzę o igrzyskach, biegu na 200 metrów i zaprezentowaniu porządnych wyników – dodała.

Czeka na zmianę obywatelstwa

Ciągle czeka na tzw. polskie obywatelstwo sportowe i pozwolenie na start w biało-czerwonych barwach.

Przepisy dopuszczają zmianę obywatelstwa sportowego. Oznacza to możliwość występowania w innej reprezentacji mimo wcześniejszych startów w kraju urodzenia i nie wymaga nadania nowego obywatelstwa.

Zmiana obywatelstwa sportowego przewiduje jednak trzyletnią karencję. Zawodniczka poprosiła o skrócenie tego czasu. Czeka. Może startować w zawodach niższej rangi.

- Jestem wdzięczna Polsce za pozwolenie na występy, ale trudno mi, jako olimpijce, jest pogodzić się z rywalizacją z dziećmi – przyznała.

Dziś jako Białorusinka, po napaści Rosji we współpracy z Białorusią na Ukrainę, jest bez szans na starty w najważniejszych lekkoatletycznych mityngach.

- Nie czuję się bohaterką, ale może moje działania kogoś zainspirują. Moje życie zaczęło się układać. Kontynuuję karierę, a to pokazuje, że ludzie nie powinni się bać – stwierdziła.