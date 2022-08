Kryscina Cimanouska bała się wrócić do ojczyzny. Dostała polskie obywatelstwo

Kryscina Cimanouska w środę wieczorem przyleciała do Warszawy, a w czwartek spotkała się z dziennikarzami z całego świata, którym opowiedziała o tym, co dokładnie wydarzyło się w Tokio. Więcej na ten temat dziś w materiale Marii Mikołajewskiej w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

Kryscina Cimanouska w czwartek w Warszawie spotkała się na konferencji prasowej z dziennikarzami. Opowiedziała między innymi o tym, jak była zmuszana do opuszczenia letnich igrzysk olimpijskich w Tokio i powrotu na Białoruś. - Przyszli do mnie i kazali powiedzieć, że mam kontuzję i chcę wrócić do domu - wyznała białoruska lekkoatletka. Cimanouska ma nadzieję, że będzie mogła zostać w Polsce i kontynuować treningi. Jednocześnie zaapelowała do Białorusinów, by przestali bać się reżimu Łukaszenki.

Zbuntowana biegaczka z Białorusi mieszka w Warszawie. "Jestem wdzięczna Polsce" Kryscina... czytaj dalej » Cimanouska, która podkreślała, że marzy o starcie na igrzyskach w Paryżu w 2024, czekała na tzw. polskie obywatelstwo sportowe, dokument zezwalający jej na starty w biało-czerwonych barwach. We wrześniu 2021 r. złożyła wniosek o obywatelstwo polskie.

Zawodniczka czekała na szczęśliwy finał, ale mijały miesiące i brakowało pożądanej przez nią wiadomości. W czerwcu nagrała film, na którym zapłakana mówi, że "nie ma już nadziei" i nie będzie mogła wystartować w mistrzostwach Polski. Tę imprezę opuściła.

Jest przełom. Cimanouska poinformowała, że prezydent RP Andrzej Duda nadał jej obywatelstwo polskie. 25-letnia zawodniczka pochwaliła się tym faktem w mediach społecznościowych.



Urodzona w 1996 roku Kryscina Cimanouska (sprinterka z Białorusi, po IO w Tokio nie wróciła już do kraju - przyleciała do Polski; rekordy życiowe - 11.04 na 100 m i 22.78 na 200 m) otrzymała polskie obywatelstwo (nie oznacza to jeszcze prawa do startów w polskich barwach). — Athletics News (@Nedops) August 29, 2022





Krytykowała, więc kazali jej wrócić do ojczyzny

Cimanouska wystartowała na igrzyskach, ale tylko w biegu eliminacyjnym na swoim koronnym dystansie 200 m. Jednak w pewnym momencie przekazano jej, że wraca do kraju, co było karą za krytykę nieprawidłowości w białoruskiej reprezentacji lekkoatletycznej, w tym nakazanie jej biegu w sztafecie, w której nie miała doświadczenia. Decyzja o jej powrocie do ojczyzny miała zapaść w Mińsku.

Zawodniczka została przewieziona na lotnisko Haneda przez przedstawicieli białoruskiej drużyny wbrew swojej woli. Tam skontaktowała się z członkiem białoruskiej diaspory w Japonii, aby ją odebrano. Poprosiła również miejscową policję o ochronę, a ambasada RP w Tokio dała jej wizę humanitarną. 5 sierpnia 2021 wylądowała w Warszawie, a chwilę później dołączyła do Grupy Sportowej Orlen zrzeszającej najlepszych polskich zawodników.

Nadanie polskiego obywatelstwa nie oznacza jednak, że Cimanouska ma już prawo startów w polskich barwach, ponieważ w przypadku zmiany narodowości obowiązuje trzyletnia karencja. U Cimanouskiej jest ona liczona od ostatniego startu na igrzyskach w Tokio, a więc 30 lipca 2021 r. Biegaczka poprosiła o skrócenie czasu karencji.