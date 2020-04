Odpowiednia odległość na wagę złota. Bolt apeluje legendarnym zdjęciem

Były sprinter z Jamajki to jedyny zawodnik, który zdobył złote medale w biegach na 100 i 200 metrów na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012 i 2016 rok). Usain Bolt dołożył do tego również triumfy w sztafetach, łącznie zdobywając osiem krążków z najcenniejszego kruszcu.

Jamajczyk na sportowej emeryturze jest od ponad dwóch lat, ale król sprintu nie pozwala o sobie zapomnieć.

Wystarczyło jedno zdjęcie, by w czasie ogólnoświatowej walki z pandemią poprawić nastrój.

Bolt, ośmiokrotny mistrz olimpijski i 11-krotny złoty medalista mistrzostw świata, w poniedziałek opublikował pamiętne zdjęcie z 2008 roku, z Pekinu.



Social Distancing #HappyEasterpic.twitter.com/lDCAsxkOAw — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) April 13, 2020

"Dystans społeczny"

To był finał olimpijskiego biegu na 100 metrów. Dominator bieżni wygrał wtedy z potężną przewagą, na długo przed metą demonstrując deklasację. Genialny Jamajczyk bezczelnie rozłożył ręce, już świętując koronację, choć do końca biegu miał jakieś 15-20 metrów.

Zwycięstwo bezapelacyjne, nokaut. Bolt uzyskał 9,69 s. To był nowy rekord świata, kolejny raz (niewyobrażalne 9,58 s) ustanowi go w następnym roku. W każdym razie drugi w pekińskim finale Richard Thompson z Trynidadu i Tobago stracił do niego 0,2 s. W sprincie to przepaść.

Do wtorku pamiętne zdjęcie Jamajczyka, z komentarzem "dystans społeczny", polubiło na Twitterze ponad 560 tys. osób. Sto tysięcy razy fotografię z wpisem przekazano dalej. Pod wszystkim znalazło się ponad dwa tysiące komentarzy. Widać po nich, że udało się rozweselić chyba każdego ich autora.