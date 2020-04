Jako jedyny ma zgodę na bieganie po plaży. "Kiedy świat wywraca się do góry nogami"

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Samolot zespołu New England Patriots przetransportował z...

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Ciężarówka zespołu New England Patriots przetransportowała...

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

W poniedziałek Międzynarodowy Komitet Olimpijski podał nowy termin rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Rozpoczną się one 23 lipca 2021 roku i potrwają do 8 sierpnia. Igrzyska przełożono o rok z powodu pandemii COVID-19.

Dyskobol Piotr Małachowski był gościem "Okna na sport" Dwukrotnie stawał... czytaj dalej » Ta historia zaczęła dawno temu, kiedy prezydentem USA był Gerald Ford. W 1975 roku Kraft wrócił do rodzinnego domu w Miami. Z jego planu, by Las Vegas i Nashville podbić jako autor tekstów piosenek, nic nie wyszło. Wcześniej, goniony marzeniami, rzucił szkołę średnią, wszystko stawiając na jedną kartę.

Przelicytował. Został na lodzie.

To wtedy, by pozbyć się otaczających go czarnych myśli, zaczął biegać słynną - nazywaną SoBe - South Beach. Codziennie - w świątek, piątek - 13 km. Start zawsze o godzinie 17.30.

I tak przez następnych 45 lat.

Jak za Forrestem Gumpem

Stał się turystyczną atrakcją. Jego sława rosła i rosła, w końcu rozmiary osiągnęła tak wielkie, że wystąpił w reklamie u boku samego LeBrona Jamesa, koszykarskiej gwiazdy nad gwiazdami. Powstał o nim także film dokumentalny. Przeważnie kilometry pokonywał sam, zdarzało się jednak, że dołączali do niego inni, jak ci biegający w filmie za Forrestem Gumpem.

Niedawno, kiedy ze względu na pandemię zamknięto na Florydzie plaże, Kraft i tak zjawił się na SoBe. Dostał na to zgodę od lokalnych władz, a wcześniej od lekarza, który oświadczył, że to korzystne dla zdrowia jego pacjenta.

- Chcę dawać innym nadzieję - oświadczył 69-latek.

Jak to tłumaczyć? Prosto. Bardzo prosto. - Chcę, by ludzie zobaczyli, że coś pozostało niezmienne, kiedy cały świat wywraca się do góry nogami. Wciąż będę biegał, dzień w dzień, jeżeli Bóg pozwoli, woda w oceanie się nie podniesie i nie dopadnie mnie koronawirus - zapewnił.