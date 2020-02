Bukowiecki z najlepszym wynikiem na świecie

Mistrzostwa przełożone, polski kulomiot "w ciężkim szoku" Wicemistrz Europy... czytaj dalej » Początek roku jest dla Bukowieckiego bardzo udany. Wprawdzie we wtorek musiał w Duesseldorfie uznać wyższość Filipa Mihajlevicia, który pchnięciem na 21,52 ustanowił najlepszy w tym roku wynik, ale osiągnięcie Chorwata przetrwało zaledwie dobę.

Najlepszy wynik na świecie

W środę, podczas rozgrywanego w Ostrawie mityngu Czech Indoor Gala, Bukowiecki uzyskał 21,88 m, wygrał zawody i odebrał Mihajleviciowi palmę pierwszeństwa na liście najlepszych wyników.

Najlepsze wyniki w pchnięciu kulą w 2020 roku:

1. Konrad Bukowiecki (Polska) 21,88

2. Filip Michajlević (Chorwacja) 21,52

3. Tomas Stanek (Czechy) 21,23