Absolutne szaleństwo w finale pchnięcia kulą. Bukowiecki na medal nie miał szans

Rzut na odległość 73,39 m zapewnił Joannie Fiodorow awans do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dosze. Zobacz rzut Polki. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Jest mi przykro, bo jestem w formie. Tak w sporcie bywa - powiedziała Malwina Kopron, która nie zdołała awansować do finału rzutu młotem w mistrzostwach świata w Dausze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Ostatni skok dał mi dużo radości, bo wypełniłam minimum. Sama sobie udowodniłam, że potrafię powalczyć, ale w finale muszę lepiej skakać technicznie. Pierwsza ósemka będzie dla mnie sukcesem - powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finału skoku wzwyż. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ewa Swoboda zajęła czwarte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 100 m. Polska sprinterka uzyskała czas 11.29 i rzutem na taśmę awansowała do półfinału lekkoatletycznych MŚ w Dausze. Transmisje z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Wywiad z Ewą Swobodą po biegu eliminacyjnym na 100 metrów w MŚ w Dausze. Polka z czasem 11.29 weszła do półfinału, ale nie była z siebie zadowolona. Posłuchajcie.

Piotr Małachowski zawiódł w eliminacjach rzutu dyskiem w MŚ w Dausze. Polak z rezultatem 62.20 najprawdopodobniej nie awansuje do finału. Transmisja z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Piotr Małachowski przed kamerą był bardzo rozczarowany występem w eliminacjach. Zobaczcie, co Polak powiedział w krótkim wywiadzie z Kacprem Merkiem. Transmisja z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot w biegu eliminacyjnym na 800 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze zajął dopiero piąte miejsce, ale awansował do niedzielnego półfinału. Po biegu nie był jednak zadowolony.

Anna Sabat odpadła w półfinale biegu na 800 metrów podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce rozgrywanych w Katarze. Polka w swoje serii zajęła przedostatnią, siódmą pozycję. Oto, co powiedziała przed kamerami Eurosportu.

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Najlepszych polski tyczkarz pewnie przeszedł przez eliminacje. Zaliczył w nich bez kłopotu 5,75 i awansował do finału. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Polska sztafeta mieszana w składzie Małgorzata Hołub-Kowalik, Anna Kiełbasińska, Rafał Omelko i Wiktor Suwara zajęła pierwsze miejsce w półfinale i pewnie awansowała do finału. Transmisje z lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Maria Andrejczyk nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem w mistrzostwach świata w Dausze. Jej najlepszy wynik 57,68 m okazał się za słaby. W ostatniej próbie Polka rzuciła na odległość 56,28 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Baumgart-Witan zajęła 1. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 400 m, dzięki czemu awansowała do półfinału. Polka na mecie była druga, ale zwyciężczyni została zdyskwalifikowana. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Anna Kiełbasińska zakończyła rywalizację na piątym miejscu w swoim biegu eliminacyjnym na 400 m. Tym samym Polka nie awansowała do półfinału. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Justyna Święty-Ersetic zajęła 2. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym, dzięki czemu awansowała do półfinału biegu na 400 m. Zobacz start Polki. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Baumgart-Witan, która wygrała swój bieg eliminacyjny na 400 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Paweł Fajdek pewnie awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski w rozmowie z reporterem Eurosportu nie ukrywał, że jego celem w Katarze jest zdobycie czwartego tytułu mistrza świata. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Joanna Linkiewicz awansowała do półfinału biegu na 400 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Polka zajęła trzecie miejsce w swojej serii eliminacyjnej, uzyskując czas 55,97. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Justyna Święty-Ersetic, ubiegłoroczna mistrzyni Europy, w ostatniej serii półfinałowej czasem 50,96 zajęła drugie i bezpośrednio zakwalifikowała się do finałowej "ósemki". Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Baumgart-Witan nie kryła radości i wzruszenia po awansie do finałowego biegu na 400 metrów. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piotr Lisek zdobył w skoku o tyczce brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Polak w drugiej próbie zaliczył 5,87 m, następnie strącił w pierwszej 5,92, a dwie kolejne próby przeniósł na 5,97, ale także były one nieudane. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Myślałam, że jestem dobrze przygotowana, może zjadł mnie stres? – powiedziała Paulina Guba przed kamerami Eurosportu, po tym jak rzutem na taśmę awansowała do finału pchnięcia kulą. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Paulina Guba z wynikiem 18,04 zajęła 12., ostatnie premiowane awansem do finału, miejsce w eliminacjach konkursu pchnięcia kulą lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Kwalifikacji nie przebrnęła Klaudia Kardasz, która uplasowała się na 15. pozycji (17,79).

Klaudia Kardasz przed kamerami Eurosportu wytłumaczyła, dlaczego nie awansowała do finału pchnięcia kulą. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Joanna Linkiewicz nie awansowała do finału biegu na 400 m ppł podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata, które odbywają się w Dausze. Transmisje z imprezy w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Zobaczcie, co powiedział przed kamerami Eurosport Paweł Fajdek, który zdobył złoto w rzucie młotem na MŚ.

Mocno zawiedziony po konkursie rzutu młotem był Wojciech Nowicki, który zajął czwarte miejsce, a liczył na podium. Oto, co powiedział w wywiadzie z Eurosportem.

Konrad Bukowiecki z wynikiem 21,16 zakwalifikował się do finału. Polak uzyskał taki rezultat już w pierwszej próbie.

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału. Transmisje z imprezy w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Marcin Lewandowski awansował do półfinału biegu na 1500 m lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Po niezwykle zaciętym finiszu w pierwszej serii eliminacyjnej zajął piąte miejsce, uzyskując czas 3.37,75. Wygrał Norweg Jakob Ingebrigtsen - 3.37,67.

Marcin Lewandowski przyznał, że znakomicie zrealizował taktykę na bieg na 1500 metrów. Polak pewnie awansował do półfinału, a po biegu udzielił wywiadu dla Eurosportu. Transmisje z imprezy w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Marcin Lewandowski z czasem 3:36.50 pewnie z pierwszego miejsca awansował do finału biegu na 1500 m na mistrzostwach świata w Dausze. Transmisje z Kataru w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

Kilka słów od Marcina Krukowskiego po swoim występie w eliminacjach do rzutu oszczepem na MŚ w Doha.

Karolina Kołeczek awansowała do finału biegu na 100 m przez płotki podczas MŚ w Doha. Polka przybiegła w swoim półfinale jako czwarta.

Zobacz cały bieg polskiej sztafety 4x400 m kobiet w półfinale MŚ w Doha. Polki zajęły drugie miejsce i awansowały do finałowego biegu.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

MŚ W DAUSZE 2019 - TERMINARZ

Święty-Ersetic nie dostała wolnego. Sztafeta spokojnie wbiegła do finału Bez Justyny... czytaj dalej » Talent 22-letni Bukowiecki ma ogromny, nad tym dyskutować nie ma co. Rekord życiowy - 22,25 uzyskane w sierpniu - też wzbudzający szacunek. Tomasz Majewski, kulomiot wybitny, dwukrotny mistrz olimpijski, granicy 22 m nie przekroczył nigdy.

Jego młodszy kolega otwarcie opowiadał, że do Kataru przyleciał po złoto. Na co Polak się porywał?

Walsh nokautuje

Pięciu finalistów uzyskało w tym sezonie wyniki lepsze od niego. Brazylijczyk Darlan Romani - 22,61. Nowozelandczyk Tom Walsh - 22,44. I trzej Amerykanie - Ryan Crouser 22,74, Darrell Hill - 22,35 Joe Kovacs - 22,31.

Jak to określił Majewski - poziom kosmiczny, najwyższy w historii. A Bukowiecki w takich okolicznościach zamierzał błyszczeć. Zabrakło niestety w tej rozgrywce drugiego z Biało-Czerwonych, Michała Haratyka. W lipcu poprawił rekord Polski wynikiem 22,32, a eliminacje w Dausze zakończył słabym 20,52.



Przewidywania przed konkursem finałowym były jasne. - Wiem, że trzeba będzie pchnąć ponad 22 m, by mieć medal - wyznał Bukowiecki. Był na to przygotowany.

Jak bitwa się rozpoczęła? Od rekordu mistrzostw świata, Crouser posłał kulę na odległość 22,36. Co dziać się będzie dalej?

Bukowiecki wszedł do koła skupiony. Popatrzył w dal, przed siebie. 20,73. Przeciętnie.

To, co po chwili zrobił Walsh, zszokowało wszystkich. Rywali Nowozelandczyk znokautował. 22,90 - czwarty wynik w historii, magiczna granica tuż tuż, blisko rekordu świata - 23,12 - który od maja 1990 należy do Randy'ego Barnesa.

Źródło: Adam Warżawa / PAP Bukowiecki rywalizował w historycznym finale MŚ

Kovacs odpowiada

Romani w kolejce drugiej - 22,53. Szaleństwo w czystej postaci.

Polak - 21,46. Dużo lepiej. Do brązu w tej chwili potrzeba było pchnięcia powyżej 22,36.

Przed kolejką trzecią dużo do siebie mówił. Zdenerwował się nieco, bo rzutnię zamknięto, czekając na start eliminacji męskich sztafet 4 x 400 m. Efekt? Słabo, tak słabo, że specjalnie spalił, by odległości nie mierzono.

Crouser w czwartym podejściu 22,71. Jak uwierzyć w to, co działo się na stadionie?

Bukowiecki swojego osiągnięcia nie poprawił. Szósta lokata. Najlepszy z Europejczyków.

A emocje dopiero się zaczynały. Po tym, co wydarzyło się do tej pory.

Pewny swego Walsh złoto stracił, bo w próbie ostatniej Kovacs dokonał niemożliwego - huknął o centymetr dalej od niego, 22,91. Na tym nie koniec. Crouser - 22,90. I to on ma srebro, dzięki drugiemu dalszemu pchnięciu, na 22,71. Nowozelandczyk po pierwszej serii wszystkie pchnięcia palił, 22,90 dało mu tylko brąz.

Romaniemu 22,53 nie pozwoliło wedrzeć się na podium.

Takiego konkursu nie było nigdy.

