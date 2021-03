Pechowy początek roku Konrada Bukowieckiego. "Całe szczęście, że do wszystkiego doszło teraz"

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o sytuacji finansowej lekkoatletlów podczas epidemii koronawirusa. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

Konrad Bukowiecki zajął drugie miejsce wśród kulomiotów podczas mityngu w Duesseldorfie, zaliczanego do prestiżowego cyklu World Indoor Tour. Polak pchnął na odległość 20,92.

Najpierw Holendrzy, teraz Brytyjczycy. Liczne zakażenia po starcie w Toruniu Jak podaje... czytaj dalej » - Zaraz po złamaniu miałem być operowany, ale wtedy okazało się, że jestem zakażony koronawirusem - relacjonuje Bukowiecki. - Trafiłem więc na kwarantannę, która zakończyła się dopiero w poniedziałek. Zrobiłem test, wynik wyszedł negatywny i jechałem do szpitala z myślą, że trafię na stół, ale okazało się, że palec zrasta się bardzo dobrze i operacja nie jest potrzebna

– Pracuję nad elementami, które i tak musiałem poprawić. Muszę realizować trening w taki sposób, by nie obciążać nogi i palca. Brak operacji to dla mnie bardzo korzystna informacja, bo dzięki temu dwa tygodnie szybciej wrócę do treningów. Mam nadzieję, że zaraz po okresie rekonwalescencji wyjadę na obóz na Teneryfę, który od początku był w naszych planach – dodaje.

Długa lista celów kulomiota

Imprezą docelową w tym sezonie dla Bukowieckiego są oczywiście igrzyska olimpijskie w Tokio. Po drodze czeka go jednak sporo startów, m.in. w cyklu Diamentowej Ligi, w mistrzostwach Polski, czy w mityngach krajowych, choćby Memoriałach Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy i Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. W planach ma także Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej, który rokrocznie odbywa się w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie.

W tym roku w Polsce odbędą się też Drużynowe Mistrzostwa Europy, ale miejsce w reprezentacji będzie tylko jedno, a kandydatów przynajmniej dwóch – Bukowiecki i Michał Haratyk. Jest więc o co walczyć.

Sezon letni zacznie się w maju. Do tego czasu Bukowiecki zamierza odbudować formę, bo to, że potrafi daleko pchać kulę, udowodnił wielokrotnie.

– Całe szczęście, że do tych wszystkich pechowych sytuacji doszło teraz, a nie przed igrzyskami. COVID-19 już za mną, trudno sobie wyobrazić, by dwa razy w sezonie pechowo uderzyć i złamać palec, więc głęboko wierzę, że teraz będzie już tylko dobrze – dodaje zawodnik, który zakażenie koronawirusem przeszedł niemal bezobjawowo. – Jedyny objaw to bóle głowy – wyjaśnia.