Polka lekkoatletką miesiąca w Europie

Zobacz, co powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finałowego konkursu skoku wzwyż. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

O prawdziwym pechu może mówić Michał Rozmys po półfinale olimpijskiego biegu na 1500 m. Na początku rywalizacji stracił but po nadepnięciu przez jednego z rywali. Mimo to sędziowie zdecydowali o dopuszczeniu Polaka do finału.

Maria Andrejczyk w trzecim rzucie zaliczyła odległość 61.03 m. Był to najsłabszy rzut Marii do tej pory. Polka walczy o medal olimpijski w rzucie oszczepem kobiet. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co po zdobyciu srebrnego medalu igrzysk miała do przekazania kibicom Maria Andrejczyk.

To właśnie te sukcesy zadecydowały o wyborze, co European Athletics podkreśliło w mediach społecznościowych.





Marzeniem pozostaje medal olimpijski

Dla 25-letniej chodziarki z Mielca osiągnięcia ze Stanów Zjednoczonych są najważniejszymi w karierze. W obu startach poprawiła rekordy Polski. Wcześniej jej największym sukcesem było trzecie miejsce drużynowych mistrzostw świata w chodzie sportowym z Omanu (2022) oraz liczne tytuły mistrzyni Polski.

Lekarka pomaszerowała po medale. "Rodzice patrzyli sceptycznie, żegnałam się ze sportem" Katarzyna... czytaj dalej » - W Eugene trzeba było wstać bardzo wcześnie rano, bo start wyznaczono po godzinie 6. Nie mogłam i tak spać, więc obudziłam się już o 1.30 zwarta i gotowa do boju. Na śniadanie zaserwowałam sobie bułkę, ale z miodem i jogurtem. Popiłam kawą, do tego zjadłam specjalny żel i mogłam ruszać. Pętla na trasie liczyła kilometr i jak widzisz 34 okrążenia do końca, potem 33 i tak dalej, to dłuży się niemiłosiernie. Okrążenia nie uciekały tak szybko, jakbym chciała, bo byłam przemęczona po poprzednim starcie na 20 kilometrów, ale im bliżej mety, było łatwiej – mówiła eurosport.pl po swoim drugim starcie w Stanach Zjednoczonych.

- Pięć lat temu moim marzeniem był udział w igrzyskach, kiedy jeszcze nie wyobrażałam sobie powrotu do sportu. Tak naprawdę żegnałam się z nim (przez problemy z układem pokarmowym – red.). Kolejnym marzeniem, gdy zaliczyłam olimpijski debiut, było zdobycie medalu wielkiej imprezy, co udało się w tegorocznych drużynowych mistrzostwach świata w Omanie. Teraz po dwóch srebrach w Eugene wiadomo, że chciałoby się więcej. Na pewno medal olimpijski jest moim marzeniem – podkreśliła Zdziebło.

Wśród mężczyzn tytuł najlepszego lekkoatlety miesiąca zgarnął szwedzki skoczek o tyczce Armand Duplantis, który złoto mistrzostw świata przypieczętował nowym rekordem świata – 6,21 m.