Lekarka pomaszerowała po medale. "Rodzice patrzyli sceptycznie, żegnałam się ze sportem"

25-letnia Zdziebło nieoczekiwanie została bohaterką polskiej reprezentacji w Eugene. W wyścigach na dystansach 20 i 35 kilometrów chodziarka Stali Mielec była druga, maszerując w obu po rekordy kraju.

To jej najcenniejsze sukcesy w karierze. Wcześniej mogła pochwalić się workiem medali mistrzostw Polski oraz trzecim miejscem w drużynowych mistrzostwach świata. W olimpijskim debiucie w Tokio była dziesiąta na 20 km.

Zdziebło jest także absolwentką wydziału lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Krzysztof Zaborowski: Pani trener Grzegorz Tomala mówił, że "Kasia zje rano bułkę z dżemem i ruszy na 35 kilometrów". Skończyło się drugim medalem mistrzostw świata. To takie proste?

Katarzyna Zdziebło: Sama nie wiem. Dystans 35 kilometrów jest wymagający przede wszystkim pod względem psychicznym. Nawet przy dobrym przygotowaniu, różne rzeczy mogą dziać się na trasie. To bardzo długi dystans, dlatego tak zwana dyspozycja dnia odgrywa istotną rolę.

W Eugene trzeba było wstać bardzo wcześnie rano, bo start wyznaczono po godzinie 6. Nie mogłam i tak spać, więc obudziłam się już o 1.30 zwarta i gotowa do boju. Na śniadanie zaserwowałam sobie bułkę, ale z miodem i jogurtem. Popiłam kawą, do tego zjadłam specjalny żel i mogłam ruszać. Pętla na trasie liczyła kilometr i jak widzisz 34 okrążenia do końca, potem 33 i tak dalej, to dłuży się niemiłosiernie. Okrążenia nie uciekały tak szybko, jakbym chciała, bo byłam przemęczona po poprzednim starcie na 20 kilometrów, ale im bliżej mety, było łatwiej.

Źródło: Getty Images Katarzyna Zdziebło w akcji

Na mecie długo nie mogła pani dojść do siebie. Co po takim starcie boli?

Od trzeciego kilometra czułam, że włókna mięśniowe w nogach są ponadrywane. Bolały mnie nogi, do tego jeszcze brzuch. Swego czasu borykałam się z kontuzją mięśnia podkolanowego, dlatego odniosłam wrażenie, że sytuacja robi się naprawdę poważna. Miałam przykurcze, uczucie drętwienia, ale myślę, że to był efekt wysiłku, bo nie pamiętam, kiedy tak się zmęczyłam. Przespałam po wszystkim jedenaście godzin.

Tomala zawiódł w Eugene. "Wiem, że to moja wina. Trzeba skupić się tylko na sporcie" Start na... czytaj dalej » Ból był, ale nie aż taki, żeby sięgnąć po tabletkę. Obawiałam się też problemów z układem pokarmowym, bo gdyby miały dziać się jakieś rewolucje, to warto wyważyć coś kosztem czegoś. Nie chciałam ryzykować. Inaczej plułabym sobie w brodę, że podjęłam niesłuszną decyzję, a wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana. Mówiłam rodzicom i najbliższym przed wylotem do USA, że albo będzie super, albo klapa.

Fizycznie jest już lepiej? Rozmawiamy po pani powrocie do Polski.

Tak, choć jestem zmęczona podróżą. Trwała ponad 30 godzin, w trakcie były cztery przesiadki. W Warszawie wylądowaliśmy we wtorek o godzinie 22.30. A jeszcze bagaż mi zaginął, na razie zostałam z bagażami podręcznymi. Po powrocie zostałam w stolicy i od razu skorzystałam z odnowy biologicznej, a czekam jeszcze na wizytę u znajomej rehabilitantki. Po niej wrócę do domu w końcu odpocząć.

Dlaczego wybrała pani chód sportowy, który wymaga katorżniczej pracy, a przy wycieńczającym wysiłku trzeba jeszcze pamiętać o nienagannej technice?

To nie do końca był mój wybór, a mojej pierwszej trenerki Marzeny Kulig, która jednocześnie była moją nauczycielką wychowania fizycznego. Miałam z nią lekcje w czwartej klasie szkoły podstawowej i wtedy znalazłam się w grupie lekkoatletycznej, którą ona prowadziła. Potem był bardziej specjalistyczny nabór do konkretnej grupy chodu sportowego. Pani Marzena spośród dzieci wybrała właśnie mnie. Szybko złapałam technikę i z czasem spodobało mi się, choć początkowo nie chciałam trenować tej konkurencji. Rodzice też patrzyli sceptycznie. Mówili o dziwnej pracy bioder, że później wszystko będzie mnie bolało, ale okazało się, że chód dla moich kolan był lepszym wyborem niż bieganie. Biegając, jako dziecko, odczuwałam dyskomfort.

Jak wygląda pani trening?

To zależy od dnia. Jeśli do zrobienia jest mocny trening, to wychodzi około 30 kilometrów na różnych intensywnościach. Wszystko jest pod kontrolą. Robię różne pomiary, na przykład zakwaszenia krwi, żeby wiedzieć, w jakiej strefie intensywności znajduje się mój organizm. To pomaga ukierunkować cele, które chcemy osiągnąć z trenerem. Teraz, po powrocie do domu, czeka mnie rozruch i odpoczynek. Nie ma sensu trenować na siłę, jeśli organizm jest przemęczony.

Nie ma co ukrywać, zaskoczyła pani wielu kibiców w kraju. Wokół pani sukcesów zrobiło się głośno. Liczy pani, że przełoży się to na odzew sponsorów?

Mam nadzieję. Na razie współpracuję z jedną z firm. Mam propozycję od innej, ale fajnie byłoby mieć kolejnych sponsorów. Myślę, że nagrody finansowe od World Athletics (łącznie 70 tysięcy dolarów za dwa srebrne medale MŚ - red.) pomogą mi podjąć decyzję, czy w najbliższych latach postawić na sport, czy nie. Teraz będę mieć większy komfort, żeby iść za marzeniami. Bo nie ma co się oszukiwać, będąc nawet dziesiątą zawodniczką igrzysk, trudno jest się utrzymać i pozwolić sobie wyłącznie na trenowanie. Moja konkurencja nie należy do najbardziej opłacalnych.

Dawid Tomala, przygotowując się do igrzysk w Tokio, na których zdobył sensacyjne złoto, pracował na budowie. Jak pani radziła sobie do tej pory?

W trakcie studiów bardzo pomagali mi rodzice. Chcąc jednocześnie uczyć się i trenować, zwyczajnie nie miałam możliwości pracować. Do tego otrzymywałam od miasta Mielca stypendium, które pozwalało choćby na kupno sprzętu sportowego.

W ostatnim roku, kiedy skończyłam studia, rozpoczęłam staż w szpitalu. Aktualnie jestem na urlopie, który się kończy i będę musiała zdecydować, czy przedłużać go, czy nie. Powiedziałam o stażu, choć tak naprawdę normalnie pracowałam i dostawałam pensję. Po jego zakończeniu będę musiała podjąć decyzję, czy rozpocząć robienie specjalizacji w dziedzinie radiologii. A połączenie tego z trenowaniem może okazać się nie do pogodzenia. Specjalizacja to praca na pełen etat, dlatego wsparcie sponsorów na przyszłe lata byłoby bardzo ważne, żeby kontynuować karierę.

Zrobienie specjalizacji można odłożyć w czasie, a kariera sportowca nie trwa długo.

Lekarzem jestem i będę, a specjalizację mogę rozpocząć właściwie w każdym wieku. Mój tata swoją drugą specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej zaczął w wieku chyba 40 lat lub nawet później. Nie jest tak, że od razu po studiach trzeba robić specjalizację. Wiadomo, że mózg jest bardziej chłonny na wiedzę, jak jest się młodszym, ale w sporcie czas też nie stoi w miejscu. Wydolność maksymalną osiąga się tylko w pewnym wieku. Czas pokaże, co się wydarzy w mojej sytuacji. Po ostatnich sukcesach dużo się zmieniło.

Rodzice, z zawodu lekarze, nie patrzyli na chód sportowy przychylnym okiem. Może teraz zmienią zdanie?

Tego nie wiem. Jeszcze nie miałam okazji spotkać się z nimi na spokojnie. Wiem, że bardzo cieszą się z tych medali, ale myślę, że ich podejście nie zmieniło się. Medycyna jest dla nich na pierwszym miejscu i ja to rozumiem. Oni tym żyją, są w stu procentach zaangażowani w swoją pracę.

Bycie sportowcem to praca na własne konto. Polega na dostarczaniu kibicom emocji, ale żeby się wybić, trzeba osiągnąć naprawdę wiele. Nie jest to dane każdemu. Rodzicom zawsze zależało na zabezpieczeniu mojej przyszłości. Powtarzali, że lekarz to pewniejszy zawód, w którym można znaleźć pracę w zasadzie wszędzie na świecie.

Źródło: Getty Images Katarzyna Zdziebło z medalem MŚ. Jednym z dwóch, które zdobyła w Eugene

Igrzyska w Paryżu za dwa lata, a pani w Eugene powiedziała, że limit swoich marzeń wyczerpała. Nie chce mi się wierzyć, że nie śni się pani olimpijski medal.

Z wiekiem marzy się o czymś innym. Pięć lat temu moim marzeniem był udział w igrzyskach, kiedy jeszcze nie wyobrażałam sobie powrotu do sportu. Tak naprawdę żegnałam się z nim. Kolejnym marzeniem, gdy zaliczyłam olimpijski debiut, było zdobycie medalu wielkiej imprezy, co udało się w tegorocznych drużynowych mistrzostwach świata w Omanie (trzecie miejsce - red.). Teraz po dwóch srebrach w Eugene wiadomo, że chciałoby się więcej. Na pewno medal olimpijski jest moim marzeniem.

Co się stało przed laty, że pani kariera stanęła pod znakiem zapytania?

Po tym, jak rozpoczęłam studia i jednocześnie trenowałam, pojawiły się problemy zdrowotne związane z przewodem pokarmowym. Na pewien czas byłam zmuszona skończyć ze sportem. Pamiętam, że pogodziłam się z myślą, że nawet na zawsze, choć było to trudne. Rok wcześniej odnosiłam sukcesy i biłam rekordy kraju w kategorii juniorskiej. Marzyłam po cichu o igrzyskach. Powrót do trenowania wydawał się jednak coraz bardziej nierealny, ale krok po kroku wyszłam z tego.

Ile to trwało?

Pierwszy raz wystartowałam po półrocznej przerwie. Tak naprawdę bez treningu, na pięć kilometrów, ale moja historia związana z krwawieniem przewodu pokarmowego ciągnęła się jeszcze długo. Do dzisiaj nie wiadomo, co było przyczyną tych problemów. Oprócz długich hospitalizacji, działałam trochę na zasadzie prób i błędów, na przykład trenowałam tylko z samego rana, choć nie mogłam chodzić więcej niż sześć kilometrów. Medycyna czasem nie daje odpowiedzi na niektóre pytania, choć dysponuje przeróżnymi badaniami. Obecnie dolegliwość wraca, ale rzadko i na szczęście nie tak jak kiedyś.