Mistrz świata trenuje wyłącznie z kobietami. "Czuję się bardziej mężczyzną"

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

Tylko jeden finał Diamentowej Ligi w 2020 roku. Dwa mityngi w Chinach Przyszłoroczny... czytaj dalej » - Większość dni w roku spędzam w towarzystwie trzech lekkoatletek, z którymi trenuję od kilku lat, stanowimy silny, zgrany i rozrywkowy zespół i jest nam razem z tym bardzo dobrze - powiedział Norweg dziennikowi "Dagbladet".

Zazdrość rywali

Gazeta, pokazując zdjęcia z treningów mistrza świata, zapytała jego największych rywali, co o tym sadzą i odpowiedzi były podobne. Amerykanin Rai Benjamin, Katarczyk Abderrahaman Samba i reprezentujący Turcję Kubańczyk Yasmani Copello stwierdzili, że są zaszokowani tą wiadomością, lecz zazdroszczą Warholmowi luzu i towarzystwa, ponieważ oni spędzają swoje treningi wyłącznie wśród "spoconych mężczyzn".

Treningowe partnerki Warholma to mistrzyni i rekordzistka Norwegii na 400 metrów i 400 metrów przez płotki Amalie Iuel, mistrzyni Norwegii na 200 metrów Elisabett Slettum i biegająca na 400 metrów przez plotki Solveig Hernandez Vrale.

Recepta na sukces

- Stworzyłem zespół, w którym panuje niezwykle pozytywna energia - wyjaśnił trener tej czwórki Leif Olav Alnes nazywany lekkoatletycznym Egilem Olsenem, selekcjonerem, który w latach 90. osiągał sukcesy z piłkarską reprezentacją kraju.

- Jestem zdziwiony, ponieważ najlepsi lekkoatleci zwykle mierzą się z rywalami tej samej płci. Zazdroszczę Karstenowi, lecz wygląda na to, że towarzystwo kobiet, w dodatku atrakcyjnych, wyraźnie mu służy. Chciałbym poznać jego sekret i sposób myślenia - powiedział gazecie srebrny medalista tegorocznych mistrzostw świata w Katarze Rai Benjamin.

Copello, który był drugi za Warholmem na MŚ w Londynie (2017) i też drugi na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy w Berlinie, stwierdził, że dla niego jest to szokująca wiadomość, ale słyszał dużo o Skandynawii, gdzie obyczaje są "lekkie" i "wszystko jest możliwe" - "nie mogę jednak oceniać, ponieważ on wygrywa i widocznie znalazł jakiś złoty środek czy receptę, a czy są tym kobiety, to nie wiem. Sam nie próbowałem, chociaż teraz to już bym chciał".

Źródło: Getty Images Abderrahman Samba, Rai Benjamin, Karsten Warholm - mistrzostwa świata Dauha 2019

Narzeczona nie jest zazdrosna

"Dagbladet" zapytał też najbardziej właściwą osobę o to, co sądzi o treningu Warholma, jego narzeczoną.

Oda Djupvik odpowiedziała, że nie jest ani trochę zazdrosna. - Wiem, że oni po treningach często relaksują się razem nago w saunie i biorą wspólne prysznice, ale jest to w sumie u nas w Norwegii zupełnie normalne i mi wcale nie przeszkadza. Mam pełne zaufanie do Karstena, a jego koleżanki bardzo lubię - zapewniła.

- Na naszych treningach w powietrzu czuje się dużo estrogenów i trenując z moimi dziewczynami, czuję się bardziej mężczyzną. Razem mamy świetną zabawę - rzekł Warholm.