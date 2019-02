Kamila Skolimowska zmarła 10 lat temu. "Nieustannie się do mnie uśmiechasz we wspomnieniach"

Lucjan Trela nie żyje. To on walczył z Foremanem W wieku 76 lat... czytaj dalej » Przez pierwsze dziesięć dni obozu czuła się dobrze. Potem było coraz gorzej.



- Kichała, kaszlała, prychała, nie mogła oddychać. We wtorek nagle spuchła jej noga. Poszła na masaż, wróciła i stwierdziła, że jest lepiej - wspominała tamte tragiczne wydarzenia przyjaciółka Kamili, dyskobolka Wioletta Potępa.



W środę znowu było źle, rano nie zjawiła się na treningu. Na popołudniowym, po krótkim truchcie, usiadła na ławeczce i zemdlała. Zanim przyjechała karetka, na chwilę odzyskała przytomność. - Powiedziałam do niej, niby żartem, żeby jakoś ją zmobilizować: "Kamila, nie wygłupiaj się. Nie mam zamiaru jeździć po szpitalach" - mówiła Potępa.



Skolimowskiej nie udało się uratować. Niedowierzanie. Szok.

Przyczyną śmierci - zakrzepica i zator tętnicy płucnej. Zapisane to było w genach - z tego samego powodu zmarł jej ojciec chrzestny. Chory jest także jej brat.



Okazało się, że na zdrowie narzekała już w Pekinie, gdzie w 2008 roku odbywały się igrzyska. Przechodziła badania, kolejne miała zaplanowane po powrocie z Portugalii.

Źródło: Przemek Wierzchowski/PAP Po złoto olimpijskie Kamila Skolimowska sięgnęła w roku 2000

Radosna, zabawna, życzliwa

Jej uśmiech pamiętają wszyscy. Taka była - radosna, zabawna, życzliwa. Mistrzynią olimpijską Kamila została bardzo szybko, nie miała jeszcze 18 lat. Stała w Sydney na najwyższym stopniu podium, roześmiana od ucha do ucha. Kariera była przed nią, całe życie.



Woda sodowa jej nie odbiła, nie było o tym mowy. - I co z tego, że zdobyłam to złoto? Cały czas mam ogromne braki, cały czas muszę się uczyć - mówiła.

Żyje we wspomnieniach przyjaciół.

- Jako duże kobiety zastanawiałyśmy się, jak będziemy wyglądać w ciąży. Kama nadymała policzki i mówiła: "Wiolka, będziemy jak dwie pyzy - mówiła Potępa w "Przeglądzie Sportowym" w roku 2009. - Rozkręcałyśmy każdy bankiet po zawodach. Tańczyłyśmy, chociaż żadna z nas nie potrafiła. Muzyka sobie, my sobie. I było fajnie.

"Na zawsze w sercu"

Szymon Ziółkowski po złoto olimpijskie w rzucie młotem sięgnął w Sydney, jak Kamila. Był na obozie w Portugalii, kiedy doszło do dramatu.













- Można powiedzieć, że był z niej kawał baby, ale nie sprawiała takiego wrażenia. Chyba przez ten swój uśmiech i charakter - opowiadał w tych samych wspomnieniach dla "Przeglądu Sportowego". - Tyle czasu razem spędziliśmy, czasami kłóciliśmy się, że hej. Zawsze o bzdury. Tak naprawdę nie mam żadnego złego wspomnienia związanego z tą dziewczyną, a ja jestem raczej trudnym człowiekiem - przyznał mistrz.



"Kama, to już 10 lat!" - napisał teraz w mediach społecznościowych, zamieszczając ich wspólne zdjęcie.



Tą samą drogą zwróciła się do przyjaciółki była tyczkarka Monika Pyrek. "Nieustannie się do mnie uśmiechasz w moich wspomnieniach... Na zawsze w sercu…" - wyznała.









W rękawicy i butach młodszej koleżanki, podarowanych przez jej tatę, Roberta Skolimowskiego, startuje wielka mistrzyni rzutu młotem Anita Włodarczyk. Twierdzi, że przynoszą jej szczęście.

- Kama była moja idolką - powtarza rekordzistka świata. - Z nią zawsze było wesoło. Zawsze dobrze się czułam, kiedy była obok.

Zawodnicy upamiętnią Kamilę, startując w Memoriale i Festiwalu Rzutów jej imienia. Od grudnia 2010 działa Fundacja Kamili Skolimowskiej, pomagająca sportowcom w powrocie do zdrowia oraz propagująca wśród dzieci i młodzieży lekkoatletykę.