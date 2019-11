Skoczkini wzwyż ćwiczy nad trasą S8

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jej trenerem i mężem zarazem jest Michał Lićwinko. Wspólnie zdecydowali, że te pierwsze po przerwie zajęcia odbywać się będą u nich, w Choroszczy. Wykorzystują do tego wiadukt nad drogą ekspresową S8.



- Trenuję trochę mocniej niż przed rokiem, z tygodnia na tydzień jest coraz trudniej - przyznaje Kamila. - Biegam na stadionie i w terenie, zwłaszcza po schodach na wiadukcie. Robię na nim też wieloskoki. Jest dość wysoki, więc tych serii na szczęście nie musi być dużo.

Lićwinko: ufam Michałowi bezgranicznie

W sezonie 2019 wróciła do sportu po macierzyńskiej przerwie. W Dausze pokonała 1,98 m, co dało jej piąte miejsce mistrzostw świata.



- Zobaczyłam, jak potrafię być waleczna i zacięta - opowiada. - Czuję się naprawdę bardzo dobrze, mam w sobie tyle pozytywnej energii, jak nigdy i wierzę, że nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Zrobię wszystko, żeby zdobyć medal olimpijski.

W grudniu w Spale po raz pierwszy od ponad dwóch lat spróbują ćwiczyć po dwa razy dziennie. - To ważne zwłaszcza do szlifowania techniki, z czym mam największe problemy - zaznacza. - Zdecydowaliśmy się na ten ośrodek, bo są tam najlepsze warunki. Potem wybierzemy się do Belek w Turcji, gdzie byliśmy dwa razy i wracaliśmy zadowoleni.



Sezonu halowego Lićwinko odpuszczać nie zamierza. - Starty zacznę pod koniec stycznia. Zastanawiamy się jeszcze nad mistrzostwami świata w Chinach, bo jeśli polecę tam w połowie marca, to zostanie nam mało czasu do igrzysk. Zobaczymy. Jeśli Michał uzna, że ten start jest zbędny, nie będę się upierać. Ufam mu bezgranicznie - zapewnia.