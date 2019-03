Święty-Ersetic nie dała rady. Podium bez Polki

Video: Eurosport

Zalewski cudem uniknął upadku w eliminacjach

W biegu na 400 metrów podczas halowych ME w Glasgow Karol Zalewski cudem uniknął upadku. Na szczęście utrzymał się na nogach i uzyskał awans do półfinału. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

»