Joanna Jóźwik zakończyła karierę

"Sport mnie ukształtował, dostarczył emocji nie z tej ziemi, wrażeń, których nie zapomnę do końca życia. Nie da się nawet opisać tego, jak to jest stanąć do finału igrzysk olimpijskich i walczyć o medal najważniejszej sportowej imprezy świata. Jestem szczęśliwa i wdzięczna, że mogłam to przeżyć. To i wiele, wiele innych ekscytujących chwil" – napisała Jóźwik.



"Czas teraz przełożyć całą naukę na kolejne działania. Uczucie, że za moimi plecami stoi mnóstwo kibiców pomagało mi stawiać sobie codziennie wysoko poprzeczkę. Dziękuję, że tyle lat byliście moim wsparciem. Osiągnęłam to z Wami" – dodała.



Urodzona w Wałbrzychu Jóźwik lekkoatletykę zaczęła trenować w wieku 15 lat. Jej koronnym dystansem było 800 m. W 2016 roku, podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, zajęła na nim piąte miejsce. Z Brazylii wróciła też z rekordem życiowym - 1:57,37.

Dwa lata wcześniej sięgnęła po brąz mistrzostw Europy w Zurychu.

Z powodzeniem występowała również w hali. W 2021 roku w Toruniu wywalczyła wicemistrzostwo Europy, a w 2015 roku w Pradze brązowy medal.

Oprócz dwóch tytułów mistrzyni Polski na 800 m w swojej kolekcji ma również trzy mistrzostwa w sztafecie 4 x 400 m.

Liczne kontuzje

Biegaczka w trakcie kariery często zmagała się z kontuzjami. W 2021 roku wróciła jednak do wysokiej formy i wywalczyła srebrny medal HME. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio nie poszło jej już jednak tak dobrze, bowiem odpadła w półfinale.

Niesatysfakcjonujące wyniki spowodowały, że zaczęła planować zakończenie kariery. Pierwotnie miało to nastąpić po sezonie letnim w 2022 roku, jednak plany pokrzyżowała jej kolejna kontuzja - zapalenie ścięgna Achillesa. Ze względu na uraz nie była w stanie osiągnąć minimum na zeszłoroczne mistrzostwa świata oraz Europy.