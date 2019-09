Rekord życiowy na wagę srebra. Joanna Fiodorow wicemistrzynią świata

Busby dotarł do mety dzięki rywalowi. Piękne obrazki w Dausze

Video: Eurosport

Busby dotarł do mety dzięki rywalowi. Piękne obrazki w Dausze

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»