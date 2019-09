Pierwszy rzut i awans. Fiodorow zapewniła sobie finał

Zabrakło metra. Kopron nie awansowała do finału rzutu młotem w...

Video: Eurosport

Zabrakło metra. Kopron nie awansowała do finału rzutu młotem...

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»