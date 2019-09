Fiodorow niedawno chciała rzucić sport. Wtedy dokonała kluczowej zmiany. "Decyzja życia"

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

- Po kwalifikacjach wiedziałam, że stać mnie na poprawienie rekordu życiowego, ale nie wiedziałam, co mi to da. Pierwszy rzut rewelacyjny, później za bardzo chciałam, bo podświadomie marzyłam o tym, żeby przerzucić Amerykankę DeAnnę Price. Niestety zabrakło, za dużo błędów technicznych, ale to już nieważne, bo mam srebrny medal. Będzie fajnie - oceniła na gorąco.

I to właśnie pierwszy rzut na odległość 76,35 dał jej drugie miejsce. Price uzyskała 77,54.

- Najważniejsze, że forma przyszła na docelową imprezę. A teraz? Dajcie mi odpocząć po konkursie, pocieszyć się tym, że jestem wicemistrzynią świata, a potem zimą ciężko potrenować. Ufam swojej trenerce i wiem, że wszystko idzie w dobrym kierunku - powiedziała Fiodorow w kontekście przyszłorocznych igrzysk w Tokio.

"Najważniejsza chwila jeszcze przyjdzie"

- Najważniejsza chwila w moim sportowym życiu jeszcze przyjdzie - odpowiedziała wicemistrzyni świata w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem.

Jedną z kluczowych i najlepszych - jak sama ocenia - decyzji w jej życiu było przeniesienie się do trenerki Malwiny Wojtulewicz. Wcześniej się kolegowały, znały się z rzutni, a Fiodorow do igrzysk w Rio de Janeiro (2016) była pod skrzydłami Czesława Cybulskiego.

- I w 2016 roku chciałam kończyć karierę. Wiedziałam, że to wszystko nie idzie w dobrym kierunku, a wręcz przeciwnie. Wtedy stanęła na mojej drodze Malwina i powiedziała, żebyśmy sobie zaufały, a coś fajnego z tego może być. To była najlepsza decyzja w moim życiu, bo wróciłam też w rodzinne strony - przyznała urodzona w Augustowie zawodniczka.

Reprezentująca AZS OŚ Poznań, ale trenująca w Białymstoku Fiodorow odzyskała wtedy wiarę w swoje możliwości i uwierzyła, że faktycznie może osiągnąć jeszcze sukces.

- Od strony psychicznej i mentalnej trenerka mnie bardzo wspiera. To jest chyba najważniejsze. Ona jest zawsze przy mnie - przy wzlotach i upadkach, kiedy jest gorzej i lepiej. Przyjdzie, pogadamy, omówimy sprawę. Tak samo jest z Wojtkiem Nowickim, on jest też moim sparingpartnerem. Zawsze się o coś zakładamy. Teraz też mamy zakład, ale nie powiem o co. Fajne jest to, że się nawzajem wspieramy. Nikt nikomu nie rzuca kłód pod nogi - powiedziała.

By się odstresować przed finałowym konkursem... tańczyła. To dodaje jej sił, rozluźnia i sprawia, że stres się ulatnia. - Ale lubię strzelić sobie też drzemkę - dodała.

Zdobycie medalu mistrzostw świata stawia ją na rok przed igrzyskami w Tokio w roli kandydatki do podium tej imprezy.

- Wiem, że idę w dobrym kierunku. O presji nie może być mowy. Teraz chcę odpocząć i potem spokojnie przygotować się na imprezę czterolecia. Trenerka ma już plan w głowie ułożony, a ja wiem, że on będzie dobry - zaznaczyła.

Brązowy medal w Dausze wywalczyła Chinka Zheng Wang - 74,76. Konkurs odbył się bez obrończyni tytułu Anity Włodarczyk, która przechodzi rehabilitację po operacji kolana.

Transmisje z lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eurosporcie i Eurosport Playerze.