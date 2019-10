Szalona oglądalność "osobistej tragedii". Norwegia zakochana w lekkoatletyce

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

Według danych kanału telewizji publicznej NRK, w poprzednich dniach bieg na 5000 m z udziałem braci Filipa i Jakoba Ingebrigtsen oglądało 1,4 miliona osób, a finał 400 metrów przez płotki wygrany przez Karstena Warholma - 1,5 miliona.

Nawet 45 procent populacji

- To są naprawdę szalone i nieoczekiwane liczby. W ten sposób jeszcze przed ostatecznym obliczeniem można śmiało ocenić, że finał 1500 metrów ostatniego dnia mistrzostw świata, który był w dodatku niedzielę, musiała oglądać przynajmniej podobna liczba, a raczej więcej, sądząc po wyludnionym kraju o tej porze - poinformował dyrektor sportowy stacji Egil Sundvor.



Marcin Lewandowski dopiął swego i zdobył medal mistrzostw świata Wierzył w siebie... czytaj dalej » Szacuje się, że bieg na 1500 metrów mogło obejrzeć ok. 45 procent populacji pięciomilionowej Norwegii w wieku powyżej 12 lat - zaznaczyła stacja, dla której niepobity dotąd rekord oglądalności padł w 1994 roku podczas piłkarskich MŚ w USA. Pierwszy mecz grupowy Norwegii z Meksykiem (1:0) oglądało 2,1 miliona osób.



Sundvor podkreślił, że oglądalność lekkoatletycznych MŚ przekroczyła rekordy transmisji w biegach narciarskich. - Bieg na 30 kilometrów kobiet podczas narciarskich mistrzostw świata w lutym, który wygrała nasza Therese Johaug, obejrzało niecałe milion osób, więc w porównaniu do wyników z Kataru to lekkoatletyka jest ulubionym sportem Norwegów - ocenił.

"Najgorszy dzień w karierze"

Jak zauważyli norwescy dziennikarze, Jakob Ingebrigtsen był bardzo rozmowny po finale biegu na 1500 m i wygłosił prawdziwą tyradę na swój temat. - To dla mnie osobista tragedia i wynik, który można skomentować najbrzydszymi niecenzuralnymi słowami. Nie wiem, co mam powiedzieć i nie znajduję dla siebie żadnego usprawiedliwienia. Przepraszam - powiedział Norweg.



Norwegia przed wyjazdem na MŚ - jak zapowiadał kierownik reprezentacji Erlend Slokvik - miała plan zdobycia przynajmniej trzech medali i pewniakami byli Warholm oraz bracia Ingebrigtsen, którzy startowali na 5000 i 1500 metrów.



Ojciec i trener norweskich biegaczy Gjert Ingebrigtsen zapowiadał nawet cztery medale dla swoich synów, po dwa na każdym dystansie. Brak żadnego usprawiedliwił nie dyspozycją rywali, z którymi - jak podkreślił - jego synowie przecież wielokrotnie wygrywali, lecz "warunkami ogólnymi w Dausze, m.in. kąpielami w lodzie, które mogły zaszkodzić".



- Ja dałem z siebie wszystko, lecz niestety wystarczyło tylko na czwarte miejsce. To był najgorszy dzień w mojej karierze. Jestem załamany - powiedział Jakob Ingebrigtsen.