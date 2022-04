"Droga do medali była długa". Iwona Baumgart laureatką konkursu Trenerka Roku 2021

Iwona Baumgart przyczyniła się do zdobycia przez córkę Igę tytułu mistrzyni olimpijskiej w sztafecie mieszanej 4x400 m oraz wicemistrzowskiego w sztafecie 4x100 m w zeszłym roku w Tokio. Oprócz córki doprowadziła także do uzyskania nominacji olimpijskich dla dwójki współpracujących z nią lekkoatletów: Kingi Gackiej i Tymoteusza Zimnego.



- Z ogromną satysfakcją odbieram to wyróżnienie. Droga do dwóch medali była długa. Wszystko zakończyło się wspaniałym sukcesem. Igrzyska w Tokio były naszymi trzecimi igrzyskami i tym razem wszystko się udało. Pragnę podkreślić, że olbrzymią rolę w medalowym sukcesie na światowym poziomie miał Polski Związek Lekkiej Atletyki - powiedziała Trenerka Roku 2021.



- Niezwykle trudno jest trenować córkę - dodała.

Iwona Baumgart

Konkurs Trenerka Roku po raz 21.

Celem konkursu Trenerka Roku, odbywającego się już od 21 lat, jest popularyzacja sportu kobiet, wzmocnienie ich pozycji w sporcie oraz promowanie wybitnych indywidualności trenerskich.



Jury konkursu - zainicjowanego przez siedmiokrotną medalistkę olimpijska w lekkoatletyce, zmarłą w 2018 roku Irenę Szewińską i Grażynę Rabsztyn, do której należy do dnia dzisiejszego rekord Polski w biegu na 100 m ppł (12,36 s) - nagradza także wyróżniających się w kategoriach trenera bądź trenerki za całokształt pracy oraz za promowanie sportu kobiet w mediach, pracach naukowych oraz w czasie wydarzeń sportowych i innych.

- Dziękuję za ten konkurs, zorganizowany już po raz 21. Podkreśla on rolę kobiet w polskim sporcie. W Tokio kobiety zdobyły osiem i pół medalu z czternastu przywiezionych przez Biało-Czerwonych. Ta liczba pokazuje, jaką rolę w polskim sporcie pełnią kobiety - powiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.



Szef polskiego ruchu olimpijskiego podkreślił także rolę szkoleniowców, którzy przyczynili się do wybitnych osiągnięć zawodniczek.



Tomasz Kryk to kolejny przykład spełnionego szkoleniowca, który nie rezygnuje z dalszych wyzwań, przygotowując kajakarki do startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.



- Wyróżnienie przynosi mi kolejną satysfakcję z tego, co robię. Cieszę się, że nauka coraz bardziej wkracza do sportu - powiedział trener, który przyczynił się do zdobycia pięciu medali olimpijskich: dwóch srebrnych i trzech brązowych w Londynie, Rio de Janeiro oraz w Tokio.

Kryk objął stanowisko trenera głównego reprezentacji polski w kajakarskim sprincie w 2009 roku. Stworzył profesjonalny zespół, składający się trenerów współpracujących, psychologów, trenerów mentalnych, trenerów przygotowania fizycznego, fizjoterapeutów, lekarzy i pracowników naukowych.

91-letni trener wyróżniony

Największą owację zebrani zgotowali w czasie uroczystości w Centrum Olimpijskim 91-letniemu trenerowi Edwardowi Bugale, w przeszłości wielokrotnemu reprezentantowi Polski w biegach na 100, 200, 400 m ppł, cenionego przez 68 lat pracy (1952-2020) trenera szkolenia centralnego PZLA. Do olimpijskich startów Bugała przygotowywał między innymi Irenę Szewińską, Elżbietę Bednarek, Annę Olichwierczuk-Jesień, Grażynę Prokopek, Annę Kiełbasińską i Emilię Ankiewicz.



W mistrzostwach Polski jego zawodniczki zdobyły we wszystkich kategoriach wiekowych 227 medali.



- Przed laty na początku studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu postawiłem sobie jeden cel: być dobrym zawodnikiem, a potem trenerem. Zadanie było trudne, droga nie była zawsze usłana różami, ale z perspektywy lat jestem zadowolony z mojej pracy - powiedział Bugała.