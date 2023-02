Ryan Crouser poprawił rekord świata w pchnięciu kulą

Od lat na pytanie "kto pobił rekord świata w pchnięciu kulą?", można odpowiadać w ciemno: Ryan Crouser.

Poprawił się o centymetr

31-latek z Portland to złoty medalista z Rio i Tokio i aktualny mistrz świata z Eugene. To właśnie na Hayward Field, tyle że rok wcześniej, podczas krajowych eliminacji do igrzysk olimpijskich, wynikiem 23,37 m pobił rekord świata.

Ale to już nieaktualne. W sobotę Crouser do tego wyniku dorzucił jeszcze centymetr, śrubując rekord świata na 23,38 m. W porównaniu ze swoim poprzednim rekordem świata na hali, uzyskanym przed dwoma laty w Fayetteville, poprawił się o ponad pół metra (22,82 m).



ALERTA DE RECORDE MUNDIAL!!!@RCrouserThrowssegue com tudo e quebra o recorde mundial do arremesso de peso, com a marca de 23.38m no @SimplotGamespic.twitter.com/0qgLglcP0O — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) February 18, 2023





Do tej spektakularnej próby doszło w czasie zawodów w Pocatello. Organizatorzy mityngu jakby nie byli przygotowani na taki rozwój wypadków. Pchnięta przez Amerykanina kula z zawrotną prędkością minęła wszystkie znaczniki wyznaczające kolejne metry, aż nie miała już czego mijać. Crouser przerzucił cały sektor rzutów. Sędziowie musieli posiłkować się taśmą mierniczą.