Pokazano trasę maratonu na igrzyskach. Zmiana wywołała kontrowersje

Wszystko spowodowane jest obawami przed niesamowitym upałem jaki na przełomie lipca i sierpnia panuje w tym azjatyckim kraju. Organizatorzy mają nadzieję, że w innej lokalizacji, na północy warunki pogodowe będą zdecydowanie bardziej przyjazne startującym. Także w tym największym mieście na wyspie Hokkaido będą walczyli chodziarze i chodziarki.

Miejscem początku rywalizacji w maratonie będzie Park Odori. Uczestnicy będą mieli do pokonania raz jedno większe kółko i dwukrotnie mniejsze.

Zdaniem organizatorów "trasa ma być w pełni przyjazna sportowcom i najbardziej efektywna" dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie ma także pomóc w kontekście kolejnych maratonów na ulicach Sapporo.

Uczestnicy miną najbardziej znane obiekty w mieście, takie jak wieża telewizyjna, rzeka Toyohura oraz Uniwersytet Hokkaido.

- Będziemy ściśle współpracować z władzami miasta, aby rywalizacja odbyła się na jak najwyższym poziomie. Biegacze pojawią się w najważniejszych miejscach Sapporo – powiedział dyrektor wykonawczy igrzysk Toshiro Muto.



Here is the #Tokyo2020 Olympic Marathon course in Sapporo, announced by organizers



Women’s race is on Aug. 8. Men’s race is on Aug. 9 pic.twitter.com/kMsIQNYf3f — Chris Chavez (@ChrisChavez) 19 grudnia 2019





Sprzeciw władz Tokio

Październikowa zmiana lokalizacji z Tokio na Sapporo zmieniła także daty walki o medale. Panie powalczą nie 2, a 8 sierpnia, a panowie 9 sierpnia, a więc w dniu zakończenia igrzysk.

Przypomnijmy, że decyzja organizatorów spotkała się z dużym sprzeciwem władz Tokio.

- To bezprecedensowa decyzja. W mieście mamy urządzenia przeciwdziałające upałowi. Przez tę zmianę straciliśmy pieniądze. Tracimy także szansę na pokazanie się na świecie – powiedziała gubernator stolicy Yuriko Koike.

Również Japoński Związek Lekkoatletyczny krytykował przeniesienie rywalizacji na wyspę Hokkaido. Wskazywano, że wielu sportowców przez to będzie musiało kompletnie zmienić cykl przygotowań.

"Najważniejsze jest bezpieczeństwo sportowców, którzy mogliby być narażeni na ekstremalnie wysokie temperatury"– argumentowano w MKOl. Po zakończeniu igrzysk, zaplanowano paraolimpiadę. Co ciekawe, paraolimpijczcy będą startować w maratonie w Tokio.

Letnie igrzyska w Tokio odbędą się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku. Poprzednie zostały rozegrane w stolicy Japonii w 1964 roku.

Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.