Kwadrans z Konradem Bukowieckim. "Motywacja spadła"

Bukowiecki o motywacji do treningów

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o sytuacji finansowej lekkoatletlów podczas epidemii koronawirusa.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

"Głosy Eurosportu" z Markiem Rudzińskim. "Michał Listkiewicz ojcem mojego dziennikarstwa sportowego" Marek Rudziński... czytaj dalej » Bukowiecki to młodzieżowy mistrz Europy ze szwedzkiego Gavle z 2019 roku oraz dwukrotny halowy mistrz Starego Kontynentu w pchnięciu kulą. Podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Katarze zajął szóste miejsce, będąc najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z Europy. Polscy kibice mają duże oczekiwania wobec wciąż młodego, bo jedynie 23-letniego kulomiota.

Spadek motywacji

Międzynarodowy Komitet Olimpijski przełożył igrzyska olimpijskie o rok. Nowy termin rywalizacji w Tokio to 23 lipca - 8 sierpnia 2021 roku. Kacper Merk nie mógł Bukowieckiego nie poprosić o komentarz do tej decyzji.

- Przyznam szczerze, że obecnie trochę motywacja spadła. Pomijając to, czy decyzja o przełożeniu igrzysk jest słuszna czy nie, jest to bardzo demotywujący znak dla sportowców. Po prostu nie chce się trenować, bo nie ma do czego. Nie wiemy, pomijając igrzyska i mistrzostwa Europy, czy odbędą się inne mityngi - przyznał pochodzący ze Szczytna zawodnik.

- Formę trzeba zbudować, a to zajmuje trochę czasu, więc nie można leżeć i czekać. Trzeba trenować, ale motywacji trochę brakuje. Oczywiście staramy się to robić, chociaż jest to utrudnione. Dajemy jednak jakoś radę i mam nadzieję, że przygotuję odpowiednią formę - dodał.

Problemy finansowe

W dalszej części rozmowy Bukowiecki odniósł się także do finansowych strat lekkoatletów w związku z pandemią koronawirusa.

- Jest to kwestia indywidualna, zależy od tego, kto i ile zarabia na mityngach. Inną kwestią są kontrakty sponsorskie. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała sprawa stypendiów, które przyznawane są za osiągnięcia. Ministerstwo dofinansowuje sportowca za wyniki osiągnięte w poprzednim roku. Jeśli w tym roku nie będzie żadnej imprezy, to teoretycznie nie powinniśmy dostać stypendiów. Liczę, że będzie jakieś rozwiązanie tego problemu - stwierdził Bukowiecki.

