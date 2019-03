Polka zła po półfinale. "Gdybym miała poduszkę, to zasnęłabym w blokach"

Tomasz Jaszczuk (AZS AWF Katowice) awansował do finału skoku w dal lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Polak skoczył w eliminacjach 7,86, co było czwartym rezultatem.

Marcin Lewandowski awansował do finału biegu na dystansie 1500 m podczas halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Glasgow. Polak wygrał swój bieg eliminacyjny. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

W biegu na 400 metrów podczas halowych ME w Glasgow Karol Zalewski cudem uniknął upadku. Na szczęście utrzymał się na nogach i uzyskał awans do półfinału. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

- Trzeba walczyć o finał, a każda zdobycz ponad to w przypadku tej młodej zawodniczki będzie rewelacją. Jeżeli pobiegnie poprawnie technicznie w eliminacjach, to nabierze pewności siebie i może zaskoczyć - oceniał szanse Polki przed mistrzostwami dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.

"Będę mocniejsza"

Spośród startujących w mistrzostwach Europy zawodniczek Polka legitymowała się drugim czasem w tym sezonie. Do półfinału awansowała pewnie. Była druga w swojej serii (8,13).

- Czułam się dobrze, chociaż bardzo zaspana. Gdyby ktoś dał mi poduszkę, to zasnęłabym w blokach. Udało się jednak zebrać dość szybko ze startu. Jakbym uzyskała tutaj wynik zbliżony do rekordu życiowego (7,95 z tego roku) - poniżej 8 sekund - to będę skakała pod sufit. Listy nie biegają, ale zawodnicy. Liczy się bardzo głowa. Moja jest mocna - podkreśliła po eliminacjach.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Siciarz nie wbiegła do finału

W półfinale zajęła jednak szóste miejsce. To oznacza brak awansu do finału. - Zawaliłam. Źle wyszłam z bloków. Katastrofalnie. Z takim startem, jako wysoka zawodniczka, nie mam czego szukać na 60 m. Na setkę to co innego, bo potem mogę nadgonić. Latem będę mocniejsza - podkreśliła.

"Nie było mocy"

W sesji porannej startowali też inni Polacy. Piąta w finale pchnięcia kulą była Klaudia Kardasz. Do finału przystąpiła z czwartym wynikiem eliminacji, ale wiadomo było, że trzy rywalki są bardzo mocne i mogą pchnąć powyżej 19 metrów. Przewidywania się sprawdziły, bo zwyciężczyni Bułgarka Radosława Mawrodiewa uzyskała 19,12, druga Niemka Christina Schwanitz zaledwie o centymetr krócej, a trzecia Węgierka Anita Marton w najlepszej próbie miała równe 19 metrów.

Źródło: EPA/Valdrin Xhemaj Kardasz nie była zadowolona

- Jestem rozczarowana, źle dzisiaj pchałam. Podobnie do pierwszych dwóch prób we wczorajszych eliminacjach. Nie było mocy. Liczyłam na poprawienie rekordu życiowego i wynik powyżej 18,70. To nie dałoby medalu, ale byłabym czwarta. Nie przeszkadzałoby mi to miejsce przy rekordzie życiowym - stwierdziła Polka.

Wysoki poziom

Szóste miejsce w finale skoku w dal zajął Tomasz Jaszczuk (7,80). - Miałem problemy zdrowotne w tym roku. Zmagałem się z urazem nogi i do mistrzostw Polski w ogóle nie planowałem startu w Glasgow. Potem się pozbierałem i liczyłem po eliminacjach na dobry występ w Szkocji. Niestety, nie czułem dzisiaj w ogóle odbicia. Jak na ten sezon halowy, który nie był w moim wydaniu świetny, szóste miejsce w Europie nie jest złe - skwitował.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Tomasz Jaszczuk dał z siebie wszystko

Zwyciężył 20-letni Grek Miltiadis Tentoglou z najlepszych w tym roku wynikiem na świecie - 8,38. Poziom finału skoku w dal w Szkocji był bardzo wysoki. Drugie miejsce z rekordem Szwecji - 8,17 - zajął Thobias Nilsson Montlers. Trzeci, również z rekordem kraju, był Serb Strahinja Jovancevic - 8,03.