Piekielnie szybka Ennaoui. Ma finał, zapowiada medal

Sofia Ennaoui awansowała do niedzielnego finału biegu na 1500 m w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Europy w Glasgow. Polka czasem 4.16,78 w swojej serii eliminacyjnej zajęła drugie miejsce. O 0,27 szybsza była Serbka Amela Terzic.

Bardzo dobry początek Sułek. Walczy o złoto Adrianna Sułek... czytaj dalej » Ennaoui czasem 4.07,91 była druga w pierwszym biegu eliminacyjnym, co dało jej bezpośredni awans. Natomiast Lizakowska zajęła czwarte miejsce w drugiej serii, uzyskując wynik 4.23,57.

Bieg eliminacyjny Ennaoui był zdecydowanie najszybszy w historii eliminacji 1500 m podczas mistrzostw Europy pod dachem.

- Po raz kolejny trafiam do serii najszybszej w historii. Tak było rok temu na mistrzostwach Europy w Monachium w eliminacjach. Byłam zaskoczona, że jest aż tak szybko. Bardzo dobrze czuję się jednak, jak na to tempo, bo to wynik tylko o dwie sekundy słabszy od mojej życiówki. Okazuje się, że wraca błysk, którego nieco mi brakowało na początku sezonu. Trafiliśmy z formą - oceniła reprezentantka Polski.

Ennaoui ma w dorobku dwa medale halowych ME. W 2017 roku wywalczyła brąz w Belgradzie, a dwa lata później srebro w Glasgow.

"W finale będzie bardzo dobrze"

Do finału awansowało 12 zawodniczek: po trzy najszybsze z trzech biegów eliminacyjnych oraz trzy pozostałe z najlepszymi czasami. Finałowy bieg na 1500 m kobiet odbędzie się w sobotę o godzinie 18.

- W finale powinno być bardzo dobrze. W mojej ocenie, żeby wygrać, trzeba będzie wykręcić czas w okolicach czterech minut. Laura Muir ma życiówkę 3.59 na hali. Ja mam 4.05, ale to nie był rekord wykręcany w takiej formie, jaką mam tutaj – zapowiada walkę o złoto Ennaoui.

Program Halowych Mistrzostw Europy w Stambule:



17.00 skok wzwyż mężczyzn, eliminacje: Norbert Kobielski

17.05 60 m kobiet, półfinał: ew. Martyna Kotwiła, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda

17.10 skok w dal, pięciobój: Adrianna Sułek

17.25 pchnięcie kulą, FINAŁ

17.35 400 m mężczyzn, półfinał: ew. Kajetan Duszyński

17.55 400 m kobiet, półfinał: ew. Anna Kiełbasińska

18.18 3000 m kobiet, FINAŁ

18.35 trójskok mężczyzn, FINAŁ

18.40 1500 m FINAŁ: Michał Rozmys

18.53 pchnięcie kulą kobiet, FINAŁ

19.05 800 m, pięciobój, FINAŁ: Adrianna Sułek

19.45 60 m kobiet, FINAŁ ew. Martyna Kotwiła, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda