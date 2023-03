Bardzo dobry początek Sułek. Walczy o złoto

Tokio. Lekkoatletyka: bieg Adrianny Sułek na 800 m do siedmioboju

Tokio. Lekkoatletyka: bieg Adrianny Sułek na 800 m do siedmioboju

Tokio. Lekkoatletyka: próba Adrianny Sułek w skoku wzwyż do siedmioboju

Lekkoatleci zaczynają walkę o medale. "Celuję w złoto, nie ukrywam tego" Reprezentacja... czytaj dalej » Sułek to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej lekkoatletyki ostatnich lat. Wielokrotnie w wywiadach pokazywała wielką pewność siebie i przekonanie co do własnych umiejętności.

Niektórzy odbierali to negatywnie, ale kolejne wyniki niespełna 24-letniej zawodniczki udowadniają, że jej słowa nie miały nic wspólnego z pychą czy zarozumiałością.

Zawodniczka z Bydgoszczy na halowe mistrzostwa do Stambułu pojechała z jasnym celem, po złoto. Eksperci wskazywali, że to właśnie ona ma największe szanse na najwyższe miejsce na podium z całej niemal 30-osobowej reprezentacji.

Pięcioboistka od razu pokazała, że nie rzucała słów na wiatr. W biegu na 60 metrów przez płotki uzyskała wynik 8,21. Aż o 12 setnych pobiła rekord życiowy i dostała 1082 punkty.

Minimalnie od niej lepsza była tylko Noor Vidts. Belgijka miała wynik 8,203 s.

Blisko wyrównania rekordu

Kilkadziesiąt minut po zakończeniu pierwszej konkurencji lekkoatletki pojawiły się na skoczni wzwyż. Sułek, której rekord życiowy wynosił jeszcze w piątek rano 1,92 m, zaczęła pewnie. Pokonała 1,74 m, a potem 1,77. Równie dobrze poradziła sobie z poprzeczką zawieszoną na wysokości 1,8 m. W znakomitym stylu przeskoczyła także 1,83 m. Widać było duży zapas wysokości. Podobnie przy 1,86.

Pierwszą zrzutkę zaliczyła dopiero przy wysokości 1,89 m, ale szybko się poprawiła. W tamtym momencie prowadziła w rywalizacji (2175). Za nią była utytułowana Belgijka Nafissatou Thiam (2170).

Obie pani zgodnie strącały poprzeczkę na wysokości 1,92 m, ale w końcu, w trzeciej próbie, Thiam zaliczyła tę wysokość. Potem próbowała jeszcze 1,95 m. Nie dała rady. Z wynikiem 2209 to właśnie aktualna mistrzyni świata z otwartego stadionu prowadzi po dwóch konkurencjach.

Odskoczyła po kuli

Trzecią konkurencją poranka było pchnięcie kulą. W najlepszej próbie Sułek uzyskała najlepsze w karierze w hali 13,89 m. Jej największa rywalka, a więc Thiam zakończyła te zmagania z wynikiem aż 15,54 m. Tym samym Belgijka powiększyła przewagę nad Polką. W tym momencie ma 3106 punktów. Nasza reprezentantka 2962. Trzecia jest rodaczka liderki, Noor Vidts (2900)

W piątek przed Sułek jeszcze skok w dal (17.10) oraz bieg na 800 m (19.05).

24-latka w tym sezonie poprawiła halowy rekord Polski. Z wynikiem 4860 punktów jest liderką europejskich tabel.

Sułek chce nie tylko zdobyć w piątek złoto, ale także myśli o rekordzie świata. Od 2012 roku należy on do Natalii Dobrynskiej. On wynosi 5013 punktów.

Plan piątkowych startów Sułek:

17.10 - skok w dal

19.05 - 800 m