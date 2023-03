Smutek polskiego sprintera. Do medalu zabrakło 0,001 sekundy

Złoto wywalczył Włoch Samuele Ceccarelli. Tuż za nim finiszował jego rodak Marcell Jacobs, a na trzecim stopniu podium stanął Szwed Henrik Larsson. Dwa medale dla Polski. Brązowe Ennaoui i Kiełbasińska Dorobek... czytaj dalej »

Najlepszy sprint Polaka od 36 lat

Kopeć poprawił rekord życiowy na 6,53 sekundy. Trzeci Larsson czasem 6,529 s ustanowił rekord Szwecji. Ceccarelli uzyskał wynik 6,48, natomiast Jacobs - 6,50.

Wynik Polaka to drugi rezultat w polskich tabelach historycznych. Szybciej pobiegł tylko w lutym 1987 roku Marian Woronin - 6,51. Jedynie w 2009 roku wynik Kopcia nie dałby medalu HME.

- Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Z jednej strony, to był dobry bieg, jest rekord życiowy. Z drugiej, tak niewiele zabrakło, aby zdobyć medal, przełamać to wszystko. Nic, taki jest sport. Mam nadzieję, że w sezonie letnim pokażę, na co mnie stać i na najbliższej imprezie międzynarodowej to ja będę z przodu, a ktoś ze mną przegra o tysięczne części sekundy - mówił wyraźnie przybity Kopeć.

Źródło: Newspix Dominik Kopeć

Rekord Polski w zasięgu

Występem w Stambule potwierdził, że wcześniej nie przesadzał, mówiąc iż stać go na bieganie w okolicach rekordu Polski.

- Mogę nawet biegać nieco poniżej 6,50. Dzisiaj udowodniłem, że mam to coś w nogach. Biegałem w tym sezonie regularnie i kończę z rekordem życiowym - podkreślił.

Czwarte miejsce HME bardziej go zdenerwowało, niż dało w pierwszej chwili motywację na przyszłość.

- Już nawet nie powiem tego, co bym chciał, bo nie będę używał taki słów. Liczyłem na medal, choć nic nie mówiłem. Przyczaiłem się w półfinale. Wiedziałem, że mogę mieć brąz - stwierdził Kopeć.