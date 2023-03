Adrianna Sułek wicemistrzynią Europy w pięcioboju. Kosmiczny poziom rywalizacji

Tokio. Lekkoatletyka: próba Adrianny Sułek w skoku wzwyż do siedmioboju

Tokio. Lekkoatletyka: bieg Adrianny Sułek na 800 m do siedmioboju

Thiam triumfowała z wynikiem 5055 oczek. Polka straciła do niej zaledwie 41 pkt. Obie pobiły dotychczasowy rekord świata należący do Ukrainki Natalii Dobrynskiej (5013 pkt.).

Sułek w większości konkurencji pięcioboju plasowała się w ścisłej czołówce. Na 60 m przez płotki minimalnie uległa tylko Belgijce Noor Vidts, bijąc swój najlepszy wynik w karierze aż 0,12 sekundy. W skoku wzwyż osiągnęła 1,89 m, przegrywając wyłącznie z Thiam (1,92 m). Z kolei poranną sesję zakończyła w środku stawki w pchnięciu kulą, ale ustanowiła swój życiowy rezultat w hali - 13,89 m.

Przed wieczorną częścią zmagań w rywalizacji pięcioboistek nasza reprezentantka plasowała się na drugim miejscu ze stratą 144 pkt. do prowadzącej Thiam. Natomiast nad trzecią Vidts miała 62 pkt. przewagi.

Sułek umocniła się w najlepszej trójce zawodów po fantastycznym występie w skoku w dal. W trzeciej próbie uzyskała najlepszą odległość w całej stawce - 6,62 m, co również było jej nowym rekordem życiowym. Tuż za nią uplasowały się obie Belgijki. Liderka pięcioboju zajęła drugą lokatę po skoku na 6,59 m, a Vidts była trzecia - 6,55 m. W ogólnym rozrachunku po czterech konkurencjach Polka miała w dorobku 4008 pkt. Nie odrobiła wiele do obrończyni tytułu, ale jej zapas nad drugą zawodniczką z Belgii wzrósł do 85 oczek.

Źródło: Newspix Adrianna Sułek

Straty pozostałych rywalek były już tak duże, że przed finałową konkurencją w grze o medale liczyła się już praktycznie tylko powyższa trójka. Do rozstrzygnięcia pozostała jednak ostateczna kolejność na podium.

Bieg na 800 metrów w niesamowitym tempie rozpoczęła Brytyjka Holly Mills, która od razu odskoczyła przed resztę. Polka zapowiadała jednak ambitną walkę do końca i nie rzucała słów na wiatr. W pewnym momencie przegoniła opadającą z sił Mills i w pięknym stylu pierwsza dobiegła do mety z niesamowitym czasem 2.07,17. Przez około siedem sekund była rekordzistką świata. Dokładnie tyle po niej bieg ukończyła Thiam.

- Nie sądziłam, że ona tak dziś zawalczy. Jak zwykle w historycznym poziomie przegrywam. No trudno. Taki jest sport. Jak na razie pięciobój i siedmiobój uczą mnie porażek - stwierdziła Sułek po ostatniej konkurencji.

Thiam finiszowała jako czwarta, ale uzyskany przez nią rezultat wystarczył jej do obronienia prowadzenia w ogólnej klasyfikacji i ustanowienia nowego rekordu świata.

Źródło: Getty Images Nafissatou Thiam i Adrianna Sułek

- Zawsze wiedziałam, że jest to klasa sama w sobie, na najwyższym światowym poziomie. Sądziłam jednak, że dzisiaj będę lepsza. Powoli, powoli ją podgryzam. Może jej odgryzę kończynę i w końcu będę najlepsza - zażartowała wicemistrzyni Europy.

- To ona jest cały czas numerem jeden, a ja staram się być solidnym numerem dwa - dodała Polka.