Mistrzostwa Europy w cieniu wielkiej tragedii. Stambuł szykuje się na przyjęcie lekkoatletów

Video: tvn24

Reprezentacja Polski w lekkoatletyce wróciła z ME

22.08.22 | Reprezentacja Polski w lekkoatletyce przywiozła do Polski 14 medali z mistrzostw Europy. To historyczny wynik. - Polska lekkoatletyka jest na dobrej drodze do dalszych postępów, ponieważ młodzież cały czas napiera na mistrzów - powiedział prezes PZLA Henryk Olszewski po powrocie ekipy Biało-Czerwonych do Warszawy.

