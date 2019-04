Pokłócili się dwaj mistrzowie. Padają oskarżenia o napaść fizyczną i kradzież

Czołgając się do mety maratonu. Wyczerpany powtarzał nazwiska poległych kolegów Wszystko było w... czytaj dalej » Przygotowywał się tam do najbliższej, 39. edycji maratonu w Londynie, która odbędzie się w niedzielę.



Brytyjczyk, mistrz olimpijski na 5000 i 10000 m z lat 2012 i 2016, oskarżył Gebrselassiego na konferencji prasowej w Londynie. Etiopczyk miał nie zareagować, gdy w jego hotelu doszło do kradzieży pieniędzy i cennych rzeczy należących do Faraha. Zginąć miało 2500 funtów, zegarek oraz telefony.

"Mo uderzył mnie z tyłu w okolice szyi"

Riposta Gebrselassiego, byłego rekordzisty świata w maratonie, była natychmiastowa. Stwierdził, że Farah zachowywał się w hotelu haniebnie, dopuścił się napaści i naruszenia nietykalności cielesnej pracownika sali gimnastycznej oraz jego żony. Powodem takiego zachowania mistrza miało być podejrzenie o podpatrywanie i kopiowanie jego treningów.



"Mo uderzył mnie z tyłu w okolice szyi" - wyznał agencji AP Sisay Tsegaye. Dodał, że nie było to coś poważnego i obydwaj wyjaśnili już sobie całe zajście.



Na naruszenie nietykalności przez Faraha - w 2018 roku - skarży się także inny instruktor sportowy z tego hotelu, Chala Diriba.



Gebrselassie - złoty medalista igrzysk w Atlancie (1996) i Sydney (2000) na 10000 m - ocenił, że to dzięki jego wstawiennictwu sprawą rękoczynów nie zainteresowała się etiopska policja. Przyznał jednocześnie, że władze prowadzą śledztwo w sprawie kradzieży, do jakiej doszło w pokoju Brytyjczyka. Nadmienił, że chciał wyjaśnić sytuację osobiście z Farahem, ale ten opuścił hotel i nie opłacił rachunków opiewających na 3000 dolarów.