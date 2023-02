Legendarny Greg Foster nie żyje

"Amerykański związek lekkiej atletyki (USATF) jest zasmucony wiadomością o śmierci Grega Fostera, jednego z największych amerykańskich biegaczy przez płotki. Legendarny lekkoatleta był srebrnym medalistą olimpijskim i trzykrotnym mistrzem świata w biegu na 110 m przez płotki" - przypomniano na Twitterze federacji.



Trzy lata temu przeszedł operację serca

W 2016 roku u sportowca stwierdzono amyloidozę, schorzenie polegające na gromadzeniu się w tkankach i narządach nierozpuszczalnych, nieprawidłowych białek (amyloidu).

W 2020 roku Amerykanin przeszedł skomplikowaną operację serca.



Foster trzykrotnie zdobył złoty medal mistrzostw świata w biegu na 110 m przez płotki (1983 - Helsinki, 1987 - Rzym oraz 1991 - Tokio). W 1991 roku dorzucił kolejny krążek do kolekcji, zostając w Sewilli halowym mistrzem świata świata w biegu na 60 m ppł.