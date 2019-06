Nie żyje Gabriele Grunewald. Biegaczka przez dziesięć lat walczyła z rakiem

W 2009 roku u Gabriele zdiagnozowano rzadko spotykany nowotwór gruczołu ślinowego. Niedługo później nadeszła kolejna zła wiadomość - organizm biegaczki został zaatakowany również przez nowotwór tarczycy.

Dwa rekordy świata w godzinę. Amerykańska juniorka przeszła do historii Niesamowitym... czytaj dalej » Grunewald poddała się terapii. Początkowo wszystko układało się znakomicie i biegaczka z sukcesami kontynuowała karierę. W 2011 roku otarła się o kwalifikację olimpijską do Londynu, a kolejne dwa lata później zdobyła mistrzostwo Stanów Zjednoczonych w biegu na 3000 m. Pochwalić mogła się również 12. wynikiem w historii amerykańskiej lekkoatletyki na dystansie o połowę krótszym.

Mimo gorszego samopoczucia Gabriele biegała do ubiegłego roku. Wspólnie z mężem Justinem założyła również organizację charytatywną "Brave Like Gabe", której celem jest pomaganiem osobom chorym na nowotwory.

Zmarła w środę rano

W niedzielę wskutek wstrząsu septycznego 32-latka trafiła do szpitala. Jej stan dramatycznie się pogorszył, a lekarze stwierdzili postępującą niewydolność wątroby. Decyzją najbliższych ostatnie chwile spędziła w domu.

Zmarła w środę rano, o czym poinformował jej mąż Justin. "O 7.52 powiedziałem: nie mogę się doczekać, kiedy znów cię zobaczę, moja bohaterko, mój przyjacielu, moja inspiracjo, moja żono" - napisał mężczyzna w mediach społecznościowych.



At 7:52 I said "I can't wait until I get to see you again" to my hero, my best friend, my inspiration, my wife. @gigrunewald I always felt like the Robin to your Batman and I know I will never be able to fill this gaping hole in my heart or fill the shoes you have left behind. Your family loves you dearly as do your friends. When @chipgaines made the final push in his #chipinchallenge I could feel your happiness building and could also see that this made you ready to head up to heaven. Chip thanks for helping her to go up so peacefully with no suffering. To everyone else from all ends of the earth, Gabriele heard your messages and was so deeply moved. She wants you to stay brave and keep all the hope in the world. Thanks for helping keep her brave in her time of need #keeprunningonhope #bravelikegabe





"Zawsze czułem się przy tobie jak Robin przy Batmanie. Wiem, że nigdy nie będę w stanie wypełnić pustki, którą zostawiasz w moim sercu" - dodał.

Śmierć Grunewald skomentowano również w mediach społecznościowych Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego. "Dziękujemy, że pokazywałaś nam, co to znaczy być dzielnym i odważnym. Twoja historia, pamięć o tobie, będzie inspiracją dla całej ekipy USA" - napisano.