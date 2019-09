Kręciła głową, popłynęły łzy. Swoboda poleciała po rekord życiowy

Ewa Swoboda to podwójna młodzieżowa mistrzyni Europy

Ewa Swoboda podzieliła się wrażeniami po jej biegu na 100 m na drużynowych ME w Bydgoszczy, w którym zajęła 3. miejsce.

Polka w biegu na 100 m podczas drużynowych ME w Bydgoszczy dobrze wystartowała, ale ostatecznie musiała uznać wyższość Brytyjki i Francuzki.

Ewa Swoboda zajęła 2. miejsce w swoim biegu kwalifikacyjnym na 100 m podczas drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy, dzięki czemu awansowała do finału. Zobacz ten bieg. Rywalizacja w Bydgoszczy na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Swoboda awansowała do finału biegu na 100m

Swoboda awansowała do finału biegu na 100m

Ewa Swoboda wygrała swój półfinał biegu na 100 m podczas mistrzostw Europy do lat 23. Polka uzyskała czas 11.41 s. Lekkoatletyczne ME U-23 na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Swoboda awansowała do finału biegu na 100m

Swoboda awansowała do finału biegu na 100m

Ewa Swoboda wygrała swój półfinał biegu na 60m i spokojnie awansowała do finału. Halowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ewa Swoboda awansowała do finału biegu na 60m

Ewa Swoboda awansowała do finału biegu na 60m

Finałowy bieg na 100 m podczas młodzieżowych ME w lekkoatletyce w Gaevle. Ewa Swoboda nie dała szans rywalkom, osiągając najlepszy rezultat w sezonie i ustanawiając rekord mistrzostw.

Polka w stolicy Niemiec wyprzedziła Brytyjkę Ashę Philip (11,10) oraz Chinkę Xiaojing Liang (11,13). Na mecie kręciła głową, tablicy z wynikami przyglądała się z niedowierzaniem, były łzy wzruszenia.

Tak przechodzi się do historii. Swoboda poprawiła swoją życiówkę sprzed trzech sezonów o 0,05 s. Do rekordu kraju, który od ponad 33 lat należy do Ewy Kasprzyk, wychowance Iwony Krupy zabrakło niewiele - 0,14 s.



Najlepsze zawodniczki w historii biegu na 100 metrów w Polsce:



10.93 Ewa Kasprzyk (1986)

11.07 Ewa Swoboda (2019)

11.13 Irena Szewińska (1974) — Athletics News (@Nedops) September 1, 2019





Czas 11,07 s od soboty jest drugim rezultatem w historii polskiego sprintu pań, bo Swoboda pobiegła szybciej niż Szewińska w 1974 roku (co ciekawe, również w Berlinie, ale na innym stadionie).



Daje Swobodzie również 23. miejsce na liście najlepszych wyników w tym roku na świecie i czwarte w Europie.

W niedzielę pobiegła również w sztafecie 4x100 i wspólnie z Kamilą Cibą, Katarzyną Sokólską i Mariką Popowicz-Drapałą wynikiem 43,45 s zajęły czwarte miejsce. Wygrały Niemki (41,67).

Wygrał Małachowski

W rzucie dyskiem triumfował Piotr Małachowski, który w najlepszej, piątej próbie osiągnął 65,17 m. Drugi był mistrz globu sprzed dwóch lat Litwin Andrius Gadzius - 64,51 m, a trzeci Niemiec David Wrobel - 63,43.

Robertowi Urbankowi wynik 62,87 m wystarczył do piątej pozycji, a stawkę dziewięciu uczestników zamknął mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, Niemiec Christoph Harting (60,06).

Za niespełna miesiąc rozpoczną się lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dosze.