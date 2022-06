Swoboda złamała kolejną barierę. Kosmiczny wynik nie zostanie uznany

Szybciej od Swobody, której rekord życiowy na otwartym stadionie z 2019 roku to 11,07, pobiegła tylko w 1986 roku Ewa Kasprzyk. Jej 10,93 z Grudziądza od prawie 36 lat jest rekordem kraju.



Najlepsze wyniki Polek w historii biegu na 100 metrów (niezależnie od warunków):



10.93 (+1.8) Ewa Kasprzyk (1986)

10.99w (+2.4) Ewa Swoboda (2022)

11.07 (+0.7) Ewa Swoboda (2019)

11.08 (-0.4) Ewa Swoboda (2022)

11.10w (+2.7) Ewa Swoboda (2016) — Athletics News (@Nedops) June 10, 2022

Wiatr zabrał jej rekord

Wynik nie znajdzie się jednak w oficjalnych tabelach ze względu na zbyt silny sprzyjający wiatr - 2,4 m/s.

Swoboda na mecie nie ukrywała, że odczyt wiatru popsuł jej humor. - Poza tym przyznam, że zepsułam start. Zatem jest co poprawić - zaznaczyła.



Ewa Swoboda wins the Polish 100m title in a slightly wind-aided 10.99 (+2.4) in Suwałki.



In all conditions, she becomes only the second Pole to break the 11 second-barrier in the 100m! pic.twitter.com/UBTrr3Can3 — European Athletics (@EuroAthletics) June 10, 2022

W piątek lekkoatleci od rana walczą o medale, gdyż część konkurencji przeniesiono z czwartku. Wtedy w ich rozegraniu przeszkodziła pogoda. Nad stadionem przeszła potężna burza i konieczne było odwołanie całej wieczornej sesji. Zawody potrwają do soboty.