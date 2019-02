Metamorfoza Swobody. "Musiałam pozbyć się toksycznych ludzi i myśli"

- Bieżnia w Berlinie jest naprawdę ciężka. Już teraz stopy mnie bolą, ale nie ma co się tłumaczyć. Muszę po prostu wybiegać swoje i mam nadzieję, że awansuję do finału - powiedziała Ewa Swoboda, która awansował do półfinału biegu na 100m. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W Berlinie dostała obuchem w głowę. W półfinałowym biegu mistrzostw Europy na 100 m nadzieje medalowe rozbiły się o plecy rywalek. Była piąta w swojej serii. Na mecie była zdruzgotana. Przez głowę przemknęła jej myśl, żeby rzucić bieganie na dobre, o czym napomknęła w rozmowach z dziennikarzami. Był sierpień 2018.

Jesienią zmieniła zdanie. Doszła do wniosku, że do talentu, który ma zresztą ogromny, musi dodać coś od siebie.

Ewa Swoboda z najlepszym wynikiem na świecie na 60 m Ewa Swoboda... czytaj dalej » - Talent talentem, ale bieganie dzięki niemu kiedyś się kończy i trzeba dołożyć do tego dużo zaangażowania i pracy. Nadal mnie to denerwuje, że nie mogę osiągać tego, co ułożyłam sobie w głowie. Jest ciężko, ale trzeba być cierpliwym i sumiennym - wyznała najszybsza polska sprinterka, wicemistrzyni świata juniorek z roku 2016.

"Się pracuje się, się ma"

Swoboda harowała więc z trenerką Iwoną Krupą, która urozmaiciła jej treningi kilkoma nowymi ćwiczeniami. Byleby być w jak najwyższej formie w hali - zwłaszcza podczas marcowych mistrzostw Europy w Glasgow, gdzie będzie broniła srebrnego medalu na 60 m sprzed dwóch lat z Belgradu.

- Wyrzuciliśmy z głowy także to, czego nie chciałam w niej mieć. To duży plus dla dobrego samopoczucia i treningu. Wiem, na co jestem przygotowana i co mogę osiągnąć. Trzeba to robić z głową i nie pompować balonika. Jesteśmy niestety tylko ludźmi i wszystko może się zdarzyć - mówiła 21-letnia lekkoatletka.

Źródło: Newspix Ewa Swoboda ostatnio odżyła



Efekty już są. Na mityngu IAAF World Indoor Tour w Karlsruhe przebiegła 60 m najszybciej na świecie w tym roku. I to w biegu eliminacyjnym - 7,08 s (o 0,01 wolniej od jej własnego rekordu Polski). W finale również nie miała sobie równych - 7,10.

- Się pracuje się, się ma. Mam nadzieję, że nie będę dalej zważać na to, co się dzieje wokół mnie, tylko skupiać się na tym, co mam do robić, bo mam w tym roku dużo do zrobienia - komentowała Swoboda.

Lewandowski pobiegł po rekord Polski. "Nie rzucam słów na wiatr" Marcin... czytaj dalej » Pomysł już się sprawdza. Do sukcesu w Karslruhe dorzuciła zwycięstwa w poniedziałek w Łodzi (7,13) i w środę w Toruniu (7,15).

Wolna głowa

Przyznała, że odzyskała radość z biegania. - Trzeba było sobie poukładać kilka rzeczy w głowie. Będę to powtarzać w każdym wywiadzie, że musiałam pozbyć się toksycznych ludzi ze swojego życia i toksycznych myśli. To daje człowiekowi wolną głowę i wtedy może zrobić, co tylko chce - zaznaczyła.

Jakie ma plany na cały rok? - Podzielimy go na cztery sezony (etapy). Pierwszy jest teraz, potem biegamy w Yokohamie, następnie są moje młodzieżowe mistrzostwa Europy i dopiero seniorskie mistrzostwa świata w Katarze. Między tym wszystkim będzie jeszcze jakiś czas, żeby odpocząć, zresetować się - dodała.

Nawet nie chodzi o wyjazd na dalekie wakacje, ale zwykłe posiedzenie w domu, na co teraz nie pozwala natłok obowiązków.