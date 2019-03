Najlepsza z najlepszych. Swoboda lekkoatletką miesiąca w Europie

Swoboda wygrała w zorganizowanym przez European Athletics‏ internetowym głosowaniu na lekkoatletkę lutego. Sprinterka rodem z Żor zgromadziła 6078 głosów (o jeden więcej od Jakoba Ingebrigstena, zwycięzcę wśród panów, norweskiego eksperta od średnich dystansów).



With 6078 votes across social media, Poland's Ewa Swoboda is your women's Athlete of the Month for February!



Swoboda won all but one of her races over 60m in February and clocked 7.08 on her season's opener in Karlsruhe. pic.twitter.com/Z3LMtj6Eha — European Athletics (@EuroAthletics) 14 marca 2019





Przegrała tylko raz

Dla niej to był więcej niż udany miesiąc. Wygrała 11 z 12 biegów (wliczając także te eliminacyjne), została halową mistrzynią Europy na 60 m i przez prawie trzy tygodnie cieszyła się z otwierania światowych list na tym dystansie. Jej wynik (7,08), gorszy tylko o 0,01 s od własnego rekordu Polski, poprawiła w końcu Marie Josee Ta Lou. Sprinterka z Wybrzeża Kości Słoniowej w Duesseldorfie 60 metrów przebiegła w 7,02.

Swoboda też biegła podczas tego mityngu, zajęła drugie miejsce. To był ten jeden raz, kiedy w lutym znalazła się mocniejsza od niej.

Ewa nie ma jeszcze 22 lat, urodziny obchodzić będzie w lipcu, a jej kariera już wisiała na włosku. Zastanawiała się, czy biegania nie rzucić. Na szczęście się nie poddała.



Wzięła się ostro do pracy, uwierzyła w talent, odzyskała radość z biegania i pozbyła się zbędnych kilogramów. Usunęła coś jeszcze. - Trzeba było sobie poukładać kilka rzeczy w głowie. Musiałam pozbyć się toksycznych ludzi ze swojego życia i toksycznych myśli. To daje człowiekowi wolną głowę i wtedy może zrobić, co tylko chce - przyznała na początku miesiąca, po wygraniu mityngu w Toruniu.



Gdy w Glasgow popędziła po złoto halowych mistrzostw Europy, schowała twarz w dłoniach. Zalała się łzami, bo nie wierzyła w to, czego dokonała.



- Rok temu ktoś powiedział, że jestem "wieśniackim wydziaranym pasztetem". Teraz nie obchodzi mnie już to, co myśli Kamil z Wrocławia czy Grażyna nie wiadomo skąd - stwierdziła.



Jest inna niż rok czy dwa lata temu. Mocniejsza i pewniejsza siebie.