Spektakularny upadek Niemki podczas mistrzostw świata

Wymarzony konkurs Polaków. Fajdek piąty raz mistrzem świata, Nowicki ze srebrnym medalem Genialny konkurs... czytaj dalej » W biegu na 3000 metrów zawodnicy, oprócz klasycznych przeszkód, mają do pokonania także rów z wodą. Podczas biegu eliminacyjnego w mistrzostwach świata w Eugene niefortunny upadek zaliczyła Lea Meyer.

Niemka potknęła się o przeszkodę, wpadając głową prosto do wody. Na szczęście nic jej się nie stało. Kontynuowała rywalizację i przemoczona dobiegła do mety na siódmym miejscu. Ostatecznie została sklasyfikowana na 27. pozycji.

Wzięła winę na siebie

- Nie podeszłam do przeszkody wystarczająco agresywnie. Zwracałam uwagę na innych zamiast na siebie. To spowodowało, że wpadłam głową do wody - skomentowała debiutantka na mistrzostwach świata.

Źródło: Getty Images Lea Meyer nie miała szczęścia

Źródło: Getty Images Lea Meyer szybko pożegnała się z MŚ

Źródło: Getty Images Lea Meyer szybko pożegnała się z MŚ Źródło: Getty Images Lea Meyer była cała mokra

- Adrenalina była tak wielka, że wstałam i biegłam dalej. Wiedziałam, że to moja wina. Do nikogo nie mogę mieć pretensji. Człowiek uczy się na błędach, zwłaszcza że takie pomyłki bolą podwójnie, prawdopodobnie dłużej niż zwykle - dodała Niemka, dla której był to ostatni start w imprezie.

Finał tej konkurencji zostanie rozegrany w środę.