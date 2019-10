Przepisy są jasne, Kipchoge nie korzystał ze zwykłych butów. "W nich ubytek sił jest mniejszy"

Kipchoge po historycznym biegu: będę jadł normalne posiłki Cel zrealizował,... czytaj dalej » Korzystanie z 41 zamieniających się na trasie pacemakerów (zawodników dyktujących tempo), podawanie wody, bieg poza ogólnodostępnymi zawodami, laserowa linia wyznaczająca tempo – wszystko to wykluczało uznanie przez IAAF (Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych) rezultatu Kipchoge za oficjalny rekord świata.

Nieregulaminowe buty

Okazuje się jednak, że do powyższych czynników zaliczyć powinno się również jego buty.

Artykuł 143.2 regulaminu IAAF stanowi: "Buty mają służyć ochronie i stabilności stóp oraz odpowiedniej przyczepności. Butów wykorzystywanych w rywalizacji nie wolno jednak konstruować w sposób zapewniający sportowcom niesprawiedliwą pomoc lub przewagę. Każdy rodzaj używanego obuwia musi być dostępny dla wszystkich lekkoatletów".

Buty, których użył w Wiedniu Kipchoge, trudno na razie uznać za ogólnodostępne. Pojawiają się też opinie, że najnowszy model Nike AlphaFly przekracza granice dozwolonej pomocy.

- Wykorzystywanie coraz bardziej zaawansowanych technologii to jedno, ale wszyscy powinni mieć takie same możliwości i warunki. Chodzi o to, by postępy robili sportowcy, a nie technologia im towarzysząca - zauważył hiszpański maratończyk Jesus Espana.

- W takich butach ubytek sił jest mniejszy. Można było odnieść wrażenie, że Kipchoge mógł pobiec jeszcze szybciej, on specjalnie nie odczuł fizycznych konsekwencji tego dystansu. IAAF musi się tym zająć. Trzeba wprowadzić pewne ograniczenia, na przykład grubości podeszwy – przyznał Espana.



Nike alphaFLY #ineos159challenge#NikealphaFLY#alphafly#EliudKipchoge#ヴェイパーフライ#ヴェイパーフライネクスト#エリウドキプチョゲ#サブ2



キプチョゲ

シューズ pic.twitter.com/hiUpZl57aG — Yusuke (@yusuketyo) 12 października 2019





Mógł zaoszczędzić nawet dwie minuty

W butach Kipchoge podeszwa pod piętą była wyższa o 11 milimetrów od stosowanej w poprzednich modelach firmy Nike. Pod palcami ta różnica wynosiła 10 milimetrów. Oprócz standardowego wypełnienia piankowego zastosowano komory powietrzne. Powyższe innowacje, wraz ze specjalnymi warstwami z włókna węglowego, przyczyniły się do zwiększenia wydajności i redukcji zmęczenia mięśni, co mogło zaowocować nawet dwuminutowym zyskiem na dystansie 42,195 km.

- Musimy się przyjrzeć temu zagadnieniu – mówił już w sierpniu prezydent IAAF Sebastian Coe. - Do końca roku pojawi się stanowisko w kwestii stosowania nowych technologii. Powinniśmy być ostrożni - ocenił.